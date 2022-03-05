做公益行古禮 40名寶寶抓周保平安

嘉義市兒童福利服務中心上午舉辦第四屆「城隍佑民，文昌護子」公益古禮抓周活動，40名寶寶穿戴狀元帽及平安虎圍兜開心體驗抓周樂趣，品嘗主辦單位特製創新又討喜的「度晬平安龜」麵包，報名費都以寶寶名字捐作社會公益基金。嘉義市長黃敏惠表示，抓周活動保留傳統又有創新，為參與親子留下成長過程甜美回憶。

今年共有40組親子家庭參與，其中還有鄒族原住民寶寶身穿鄒族傳統服飾參加，同時開放12組低收入戶家庭親子免費參與。每組600元報名費均以寶寶名字捐贈給嘉邑城隍廟作為社會公益基金，為孩子種福田、做功德。

市長黃敏惠肯定承辦單位「遊Love園親子館」執行長翁紫銘的用心規劃，展現嘉義市成長創新，充滿活力的DNA，將抓周古禮結合文創產業進行推廣，保留傳統又有創新，為參與親子留下成長過程甜美回憶。

執行長翁紫銘表示，今年活動特別請麵包坊師父使用天然食材，製作紅色討喜的度晬平安龜來取代傳統紅龜粿，除向文昌帝君祝壽，並分送給參與抓周的小朋友。烏龜代表的是長壽，加上用孩子名字捐款做公益的善心善念，期盼每個寶貝都能健康圓滿，在良善環境中成長。