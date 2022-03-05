台南美國學校設連雅堂紀念館？綠民代痛批 市府：誤會

台南市議員李啟維表示，位在開元路美國學校雖大部分已拆除，但是還能保有一點歷史建物，讓一些曾經在此生長的美國朋友來台灣到此懷念，他接獲反映台南市政府竟要在此設立連雅堂紀念館？批市府不思保存文化歷史，卻要設立對台灣歷史充滿爭議，和美國學校毫無歷史淵源的連雅堂紀念館，如此搞個人崇拜作法，不但無利市政發展，還大開民主倒車，他堅決反對。

工務局表示是誤會，從議員提供的北區振興公園及連雅堂紀念公園整修工程告示牌，這是二件不同工程一起招標，連雅堂紀念公園位在公園南路與海安路口，並無要在美國學校舊址設立紀念館，只負責整修公園，設紀念館並非工務局業務。

李啟維表示，40年代到70年代台灣如果沒有美國的援助後果不堪設想，那段美援時期的點點滴滴到現在還為一些長輩津津樂道，尤其在台南不管在哪一方面都留下很多相關這方面的史料，這段歷史對台南市國際化可說是很重要資產，政府理應加以保存發揚光大才是，如今卻搞個不倫不類的連雅堂紀念館，讓人匪夷所思。

李啟維說，雖然美軍在台文化歷史所存無多，但很多當年在台灣出生成長的美國人，這些人不乏美國各界菁英政要，如果當他們回來看到一個美國學校被搞成這樣情何以堪，他將在即將召開的臨時會堅決反對設立連雅堂紀念館，並追究是誰出的主意。對於工務局的說法會再了解。

李啟維也蒐集許多美國在台南的資料，美國新聞處是二戰後1946年即開辦，那年中國國民黨還在中國，美國墾務局，曾文水庫的擘畫，農田水利的開墾，開墾嘉南平原，德元埤、虎頭埤，美軍顧問團協助南台灣及陸海空三軍的建置，強大台灣國防，美軍基地協防台灣及設立美國學校等，最近美國前國務卿龐培歐訪台振奮國人，台美關係密切，市府應思考將美軍在台南的歷史保存及呈現！