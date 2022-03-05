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嘉義縣民肥胖率高於全國平均值 翁章梁推健走操減重
根據體育署2021運動現況調查顯示，全國「過重/肥胖」比例36.6%，嘉義縣37. 5%，高於全國平均值；全國運動人口比例80.2%，嘉縣75.8%，縣長翁章梁重視縣民健康，指示衛生局創意推地方特色口訣「健走操」18鄉鎮市走透透，每天在有線電視播出，呼籲鄉親走出家門動起來。
翁章梁說，面對後疫情時代健康新生活就是要運動營養1+1，規律運動與營養均衡是提升抵抗力的不二法門，在世新第2頻道、大揚第3頻道每天上午7點及下午5點播放「在厝顧健康」節目歡迎大家收看。
翁呼籲鄉親走出家門動起來，可增強抵抗力，達到減重效果，「健走」是最簡單及方便可達到的運動，鼓勵民眾「在嘉走走健康久久」，示範正確健走四原則：「抬頭挺胸收巴度、雙手握拳放腰部、肩胛震動放輕鬆、大步踏出向前走」。
影音搭配18鄉鎮特色口訣-火車爬崎~阿里山、柿子紅紅~番路行、鵝肉出名~是民雄、交趾陶藝~到新港等，用健走認識各鄉鎮市的特色，運動並健腦大家一起動起來，開始走路運動哦！
衛生局長趙紋華說，全球肥胖盛行率不斷攀升，正常身體質量指數(BMI)應為18.5- 24kg/m2、高於27kg/m2時則表示輕度肥胖、高於30kg/m2時表示中度肥胖，若35kg/m2以上就屬於重度肥胖，國民健康署統計十大死因中8項疾病與肥胖有關連。
趙紋華提醒，民眾要建立三多三少健康飲食觀念-多喝白開水、多吃蔬果、多全穀雜糧、少油、少鹽、少糖，養成每周運動3次、每次30分、每次心跳130次以上的333規律身體活動，要享「瘦」嗎？歡迎連結健走操 https://reurl.cc/e67Wpm，養成良好的健康生活習慣才能達到有效的控制體態及健康促進的效果。
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