嘉義縣民肥胖率高於全國平均值 翁章梁推健走操減重

根據體育署2021運動現況調查顯示，全國「過重/肥胖」比例36.6%，嘉義縣37. 5%，高於全國平均值；全國運動人口比例80.2%，嘉縣75.8%，縣長翁章梁重視縣民健康，指示衛生局創意推地方特色口訣「健走操」18鄉鎮市走透透，每天在有線電視播出，呼籲鄉親走出家門動起來。

翁章梁說，面對後疫情時代健康新生活就是要運動營養1+1，規律運動與營養均衡是提升抵抗力的不二法門，在世新第2頻道、大揚第3頻道每天上午7點及下午5點播放「在厝顧健康」節目歡迎大家收看。

翁呼籲鄉親走出家門動起來，可增強抵抗力，達到減重效果，「健走」是最簡單及方便可達到的運動，鼓勵民眾「在嘉走走健康久久」，示範正確健走四原則：「抬頭挺胸收巴度、雙手握拳放腰部、肩胛震動放輕鬆、大步踏出向前走」。

影音搭配18鄉鎮特色口訣-火車爬崎~阿里山、柿子紅紅~番路行、鵝肉出名~是民雄、交趾陶藝~到新港等，用健走認識各鄉鎮市的特色，運動並健腦大家一起動起來，開始走路運動哦！

衛生局長趙紋華說，全球肥胖盛行率不斷攀升，正常身體質量指數(BMI)應為18.5- 24kg/m2、高於27kg/m2時則表示輕度肥胖、高於30kg/m2時表示中度肥胖，若35kg/m2以上就屬於重度肥胖，國民健康署統計十大死因中8項疾病與肥胖有關連。