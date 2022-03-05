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加速建汙水下水道 台南宣布擴大用戶排水設備審查範圍

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
加速建置汙水下水道，台南市宣布擴大用戶排水設備審查範圍。記者周宗禎／翻攝
加速建置汙水下水道，台南市宣布擴大用戶排水設備審查範圍。記者周宗禎／翻攝

台南市為提高汙水下水道布管率，今天宣布加速推動汙水下水道建設、已開放下水道實施計畫區擴大實施用戶排水設備審查，避免後續二次施工造成市民困擾。

台南市宣布開放下水道實施計畫區域為審查區域有安平、北區、中西區、南區、東區、安南、柳營、官田、永康、新化、仁德、歸仁、關廟、新營、鹽水、六甲、善化、新市、安定、麻豆及佳里等21區。

水利局說，目前用戶接管工程的汙水下水道系統有柳營東新營系統、官田六甲系統、安南鹽水系統與安平、仁德、虎尾寮、永康系統，為避免後續辦理用戶接管工程二次開挖及打除汙水處理設施，擴大實施用戶排水設備設置審查區域，民眾需配合設置切換設施、陰井和預留管，並提送汙水下水道用戶排水設備設置申請書進行審查作業。

水利局說，統計去年用戶排水設備設置審查相關受理案件5000件，與109年度總受理件數約2800件相比提升1.8倍，為加速審查委託專業技術服務團隊，協助民眾管線查詢諮詢、會勘、書圖審查及竣工試水等作業，並啟動預審機制協助申請業者或民眾完善案件資料，提升行政效率、加速取得建照。

水利局表示，為利簡政便民及行政流程公開透明，民眾可自行上「臺南市污水下水道地理資訊(GIS)系統」網站案件申請、文件下載及進度查詢，未來將推動全面線上無紙化審查作業，公開透民網站便民服務，讓市民對市政政策更有感。

水利局表示，依據「建築技術規則」規定，住戶應設置汙水處理設施；另依「下水道施行細則」，新開發社區可容500人以上居住、或總興建100戶以上社區及新開發工業區基地面積達2公頃以上，應設置專用下水道。

水利局 台南 污水

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