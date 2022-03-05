南台灣最大台南小巨蛋壓力測試演唱會 開放免費索票

經濟部出資20億元興建南台灣最新最大的會展場地「大台南會展中心」，將於4月21日正式開幕，為協助驗證測試及優化相關場館服務量能，台南市政府於3月19日舉辦「創，臺南」壓力測試演唱會，邀請創作全才人氣歌手-婁峻碩、金曲最佳樂團-糜先生、金曲常客創作才女-鄭宜農、新生代民謠千萬夯團-老王樂隊等歌手熱情開唱，將於3月6日中午12時起於台南市政府活動網站線上開放免費索票，每人限索2張。

大台南會展中心斥資逾20億元興建，以鋼架形塑鯨魚頭造型設計，呈現鯤鯓意象，並且搭配紅牆的在地歷史感；最特別的是國內最高的無柱展示空間，兼具小巨蛋展演功能。

市長黃偉哲表示，大台南會展中心是一座兼具展覽、演唱、小型體育賽事及會議等多功能的場域，更鄰近三井Outlet、萬國通創意觀光工廠、奇美博物館等熱門景點，未來將成為位居南、北台灣交通匯聚的場館首選。

經濟發展局指出，目前大台南會展中心進行最後整備工作，藉由此次壓力測試演唱會，測試場域、設備、交通動線控管、人流控管疏散等能力外，也邀請國內各業界廠商至現場實際瞭解在大台南會展中心辦理狀況，作為日後來台南舉辦相關活動的經驗值，共同創造台南會展產業活洛局面。

「創，臺南」壓力測試演唱會採免費索票，將於3月6日中午12時起於台南市政府活動網站開放免費線上索票，每人限索取2張，數量有限索完為止，此外本場為記名索取，索票前請先至台南市政府活動網站(https://www.tainan.gov.tw/)了解詳情。聯絡專線：0800-067-795