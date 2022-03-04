嘉市五力面向推動女力政策 提升婦女權益與性別平權

在國際婦女節前夕，嘉義市政府今日辦理「Women Power有妳（台語諧音:五力）＋1（台語諧音:嘉義）」嘉義市婦女政策發表會，從學習力、經濟力、社福力、防暴力、性別力五大面向，推動提升婦女權益與性別平權政策。市長黃敏惠表示，市府從這五大面向去推動婦女政策，希望藉由政策的落實讓婦女從出生到老都能得到最好的照顧和支持。

嘉義市長黃敏惠與婦女團體代表共同進行啟動儀式，在嘉義市的地圖上貼上象徵女力的五力拼圖，期盼女性能夠綻放光芒，創造多采多姿的人生。

市長黃敏惠表示，根據統計，嘉義市的女性有3高，第一個是女性15歲以上單身比例全國第一高；第二個是女性受高等教育程度全國第3高；第三個是女性勞動參與率全國第一高。市府團隊從學習力、經濟力、社福力、防暴力、性別力等五大面向去推動婦女政策，而這五力也是建構在「全齡共享、世代宜居」的願景上，希望藉由這些政策的落實讓婦女從出生到老都能得到最好的照顧和支持。

社會處長林家緯表示，這五力是嘉義市政府的願景和架構，市府透過跨局處的點子激盪和合作，讓性別意識融入各項市政業務的推動，性別力與性別平等的推動更是全府總動員，但這些政策也需要民間力量共同參與。