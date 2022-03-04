聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市班班有新風換氣系統 讓學童大口吸新鮮空氣
嘉義市秋冬季節經常空氣品質不佳，長期下來影響孩童呼吸道等健康，班級教室全面裝設冷氣，如今再搭配新風換氣系統過濾功能，讓孩童得以健康舒適的專心學習與休息。市府表示，各國中小已累計裝設896台，師生使用反應良好，在空氣品質不良時，更能適時改善教室空氣品質。
嘉義市秋冬季節因東北季風、地形及外縣市汙染物等因素，空氣品質長處於不佳狀況；市府教育處進行一些防範措施，包括懸掛校園空品旗、學生避免長時間戶外劇烈運動並增加休息時間、在室內上課得適度關閉門窗、戶外活動調整於室內辦理、各校戶外體育課程適時調整內容。
市長黃敏惠表示，博愛國小等12校附設幼兒園及吳鳳幼兒園等3所市立幼兒園之教學場域均已裝設冷氣設備並配有空氣清淨機。考量使用多年，且為再提升空氣品質成效，規劃今年依實際需求補助各校附幼及市立幼兒園裝設新風換氣系統89台，並採後續擴充方式進行採購以節省公帑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言