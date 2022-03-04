嘉義市班班有新風換氣系統 讓學童大口吸新鮮空氣

嘉義市秋冬季節經常空氣品質不佳，長期下來影響孩童呼吸道等健康，班級教室全面裝設冷氣，如今再搭配新風換氣系統過濾功能，讓孩童得以健康舒適的專心學習與休息。市府表示，各國中小已累計裝設896台，師生使用反應良好，在空氣品質不良時，更能適時改善教室空氣品質。

嘉義市秋冬季節因東北季風、地形及外縣市汙染物等因素，空氣品質長處於不佳狀況；市府教育處進行一些防範措施，包括懸掛校園空品旗、學生避免長時間戶外劇烈運動並增加休息時間、在室內上課得適度關閉門窗、戶外活動調整於室內辦理、各校戶外體育課程適時調整內容。