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嘉義市班班有新風換氣系統 讓學童大口吸新鮮空氣

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
校園新風換氣系統。圖／嘉義市政府提供
校園新風換氣系統。圖／嘉義市政府提供

嘉義市秋冬季節經常空氣品質不佳，長期下來影響孩童呼吸道等健康，班級教室全面裝設冷氣，如今再搭配新風換氣系統過濾功能，讓孩童得以健康舒適的專心學習與休息。市府表示，各國中小已累計裝設896台，師生使用反應良好，在空氣品質不良時，更能適時改善教室空氣品質。

嘉義市秋冬季節因東北季風、地形及外縣市汙染物等因素，空氣品質長處於不佳狀況；市府教育處進行一些防範措施，包括懸掛校園空品旗、學生避免長時間戶外劇烈運動並增加休息時間、在室內上課得適度關閉門窗、戶外活動調整於室內辦理、各校戶外體育課程適時調整內容。

市長黃敏惠表示，博愛國小等12校附設幼兒園及吳鳳幼兒園等3所市立幼兒園之教學場域均已裝設冷氣設備並配有空氣清淨機。考量使用多年，且為再提升空氣品質成效，規劃今年依實際需求補助各校附幼及市立幼兒園裝設新風換氣系統89台，並採後續擴充方式進行採購以節省公帑。

嘉義市長黃敏惠（中）與市議員等人關切學童於新風換氣系統上課情形。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與市議員等人關切學童於新風換氣系統上課情形。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠視察校園新風換氣系統。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠視察校園新風換氣系統。圖／嘉義市政府提供

空氣品質 幼兒園 冷氣

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