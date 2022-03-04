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慶祝38婦女節 大台南公車9處轉運站打卡送貼心小禮

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市交通局3月8日推出「國際婦女節─轉運站打卡送貼心小禮」活動。圖／台南市交通局提供
台南市交通局3月8日推出「國際婦女節─轉運站打卡送貼心小禮」活動。圖／台南市交通局提供

38國際婦女節即將來臨！台南市交通局在3月8日（周二）推出「轉運站打卡送貼心小禮」活動！當天在本市9個公車轉運站（台南、關廟、新化、佳里、玉井、麻豆、新營總站、新營轉運站及白河），各站前100名打卡並標註「#時代新女聲 #臺南市38婦女節」之女性朋友，將可獲得精美造型香皂1塊喔！（數量有限，送完為止）

交通局長王銘德表示，大台南公車駕駛中也有非常優秀的女性駕駛員，像是府城客運的陳靜瑩駕駛長，曾載著一位老奶奶到台南總站，看著老奶奶手提兩大箱的行李顯得非常疲憊，剛好當時車上已經沒有乘客，也是她收班休息的時間，便主動協助將老奶奶的行李提至國道客運站，雖然只是小小的協助，但滿滿的溫情讓老奶奶及陳駕駛長彼此都感到很窩心動容。

公共運輸處處長吳俁之表示，造型香皂有兩款，一款繪有Love圖樣，象徵對婦女朋友的敬重及愛，另一款則是金箔甜甜圈造型香皂，有甜在你心圓滿幸福的寓意。

台南 奶奶 婦女節

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