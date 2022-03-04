貢噶寺發起1人1燈祈福點燈 黃偉哲盼世界早日恢復和平

烏俄戰爭持續延燒，財團法人貢噶寺今天在台南安平貢噶寺舉辦祈福世界和平點燈儀式，邀請南給仁波切與台南佛教會理事長旻慧法師顯密共同祈福，由台南市長黃偉哲帶領貢噶寺董事長李明威、各董事及與會長官、來賓點燈，為平息烏俄戰爭、全世界疫情消弭祈願。

黃偉哲表示，今天懷著非常虔誠的心，來為台南市，為台灣，為世界祝禱，祈求烏俄戰爭能早日平息，祈求疫情能夠早日退散，祈求台灣能夠國泰民安，祈求市民朋友能夠身心健康、萬事如意，感謝貢噶寺懷著慈悲之心為世界祈福，祝福世界能早日恢復往日的和平與活力。

李明威表示，董事會發起一人一燈點燈祈福儀式，期盼烏克蘭能夠及早得到和平保護，捍衛人民安居樂業的權利，希望大家一起為烏克蘭加油，雖然個人的力量有限，但佛菩薩是具力的，誠心發願祈請菩薩滿願。

財團法人貢噶寺為藏傳佛教噶瑪噶舉（白教）傳承之組織，金剛上師貢噶老人，自1958年來台弘法後，除於年11月1日應台南重慶寺管理人王天恩居士等禮聘 上師為住持外，至1977年奉上師之命成立財團法人台灣省台南市噶瑪噶居法輪中心，於2010年依法改名為財團法人貢噶寺，設立董事會，作為密宗白教傳承之組織，推行弘法、利生等工作。