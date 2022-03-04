國內第1家豆皮工廠 種植到生產1條龍獲國際雙認證

俄烏戰爭及疫情衝擊，國際大豆價格大漲1倍，雲林縣打造國內第1家從種植到生產豆製產品的「石廟雜糧生產合作社」，投資近億元最先進的豆皮工廠開始量產，縣長張麗善鼓勵更多青農加入行列，發展優良的本產大豆產品，提升自給率，降低仰賴進口的風險。

減碳時代來臨，「植物肉」市場快速成長，為提高國產雜糧自給率及農民收益，張麗善今天會同斗南鎮長沈暉勛、土庫鎮農會總幹事黃萬聰等人，了解國內第1家從種植到生產1條龍的大豆工廠生產情況，體驗豆皮製作並品嘗風味絕佳的豆製產品。

農業處長吳芳銘說，石廟雜糧生產合作社每年契作大豆達70公頃，所產豆皮具產銷履歷符合食品衛生安全標準，通過HACCP、ISO22000國際雙認證，廠房安全、衛生看得見，是國內豆皮加工廠的標竿。

張麗善說，雲林大豆面積329公頃年產量557公噸，自給率只6%，面對國際糧食供應的不穩定，未來將通盤檢討，協助媒合農民契作，提高國產豆自給率，穩定原料來源，維持農民收益，尤其大豆、高粱是節水作物，可減緩地層下陷。

該合作社理事主席沈泓志說，斥資近億元打造的現代化工廠，主產豆包及豆皮，每日大豆使用量1.5公噸，滿載量可達3.5公噸，對契作農友的通路幫助很大，也完成他響應減碳，從種植到生產一貫作業的夢想。

標榜「不同世代、有志一同」的沈泓志從青農努力多年，傳襲子女，兩代為農，用心建立台灣雜糧基地，他說，疫情和戰爭，國際大豆價從原本每公斤20元大漲至目前近40元，國產豆則只35元，所以提高自給率，對未來雜糧產銷發展很重要。