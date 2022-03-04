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台南捷運深綠線串聯南科、沙崙 交通部支持納優先路網

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市交通局表示，為串連台南科學園區及沙崙綠能科學城二大產業引擎，市長黃偉哲去年指示交通局積極規畫先進運輸系統深綠線建設計畫，爭取交通部同意納入優先路網，立委郭國文邀集交通部、交通部鐵道局、台南市政府交通局等單位共同商議，交通局簡報說明先進運輸系統的重要性、必要性、預定推動期程，獲與會單位一致肯定認同，交通部胡湘麟次長也當場表態支持深綠線建設計畫。

交通局長王銘德表示，目前南科與沙崙二地交通主要透過台鐵(沙崙站-南科站)及公路(南科-國1-臺86-高鐵台南站)二種方式往返，但台鐵直達班次班距大而且通行時間約50-55分鐘，對民眾而言不夠便捷。

另公路方式於上下班尖峰時間所需行車時間約為50分鐘而且易受路況影響，故二地之間尚需更快捷的交通模式，將來捷運深綠線上線服務後，可大幅縮短二地通行時間至25-30分鐘，整體交通效率可提升50%以上。

除深綠線建設計畫外，王銘德也針對「台南鐵路立體化延伸至善化地區可行性研究計畫」向交通部說明其必要性，並可配合永康段鐵路地下化計畫，請台鐵局全盤考量區域運輸發展及營運需求，以善化站為「西部幹線往南迴線及沙崙線」始發站的方向規劃，建議善化站進行相關設施改善，以提供民眾更安全、便捷、可靠及舒適的乘車環境。

王銘德說，交通部針對台南捷運深綠線方案表示肯定與支持，與會單位一致認同深線線建設計畫，未來台南市先期路網建構完成，將強化府城、南科及沙崙綠能科學成三核心鏈結與發展，促使台南升級為科技大城。

另「台南市新市至善化地區鐵路立體化可行性研究案」將進一步研議相關方案，期能在兼顧地方需求及台鐵財務等面向，找到最佳解決方案。

台南捷運深綠線串聯南科園區、沙崙綠能園區。圖／交通局提供
台南捷運深綠線串聯南科園區、沙崙綠能園區。圖／交通局提供

台南 交通部 南科

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