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雲林縣蚵寮學堂公益電廠揭牌 照亮偏鄉學習路

中央社 / 雲林縣4日電

荒野保護協會攜手7-ELEVEN，聚集消費者捐款在雲林口湖鄉蚵寮學堂設置公益公民電廠，採自發自用太陽能儲能系統，預估1年可省下5萬元電費，減少學堂開銷並照亮學童學習之路。

荒野保護協會攜手7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台，透過超商消費者小額捐款在偏鄉地區建置太陽能設備；荒野保護協會得知雲林縣口湖鄉蚵寮學堂成立20多年來，免費提供偏鄉地區學童課後照顧及輔導，近年來加入社區長者的社區關懷與供餐，於是協助設置自發自用儲能型「雲林縣蚵寮學堂公益電廠」。

「雲林縣蚵寮學堂公益電廠」今天舉行揭牌儀式，由荒野保護協會說明公益電廠的意義和近2個月來的發電狀況。

蚵寮學堂創辦人陳玉釵表示，一開始接到荒野保護協會的電話以為是詐騙集團，「哪有這麼好康的事」，沒想到是真的幫忙搭建太陽能板，還有提醒吃電怪獸藏在何處。

陳玉釵指出，學堂每個月電費約新台幣3、4萬元，如今有太陽能發電，省下的電費可以用在學生身上，讓他們安心學習。

荒野保護協會理事長劉月梅說，協會除了幫忙架設太陽能板，還在飲水機加裝定時器，廁所門口加裝布簾，減少冷氣外洩，讓節能減碳落實在生活中，也幫忙學堂減輕用電負擔。

荒野保護協會提到，「雲林縣蚵寮學堂公益電廠」年平均發電量約8600度，預估可節省5萬元電費，減少約5000公斤的二氧化碳排放，相當於417棵樹1年的碳吸收量。

荒野保護協會 雲林 口湖鄉

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