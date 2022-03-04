雲林縣蚵寮學堂公益電廠揭牌 照亮偏鄉學習路
荒野保護協會攜手7-ELEVEN，聚集消費者捐款在雲林縣口湖鄉蚵寮學堂設置公益公民電廠，採自發自用太陽能儲能系統，預估1年可省下5萬元電費，減少學堂開銷並照亮學童學習之路。
荒野保護協會攜手7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台，透過超商消費者小額捐款在偏鄉地區建置太陽能設備；荒野保護協會得知雲林縣口湖鄉蚵寮學堂成立20多年來，免費提供偏鄉地區學童課後照顧及輔導，近年來加入社區長者的社區關懷與供餐，於是協助設置自發自用儲能型「雲林縣蚵寮學堂公益電廠」。
「雲林縣蚵寮學堂公益電廠」今天舉行揭牌儀式，由荒野保護協會說明公益電廠的意義和近2個月來的發電狀況。
蚵寮學堂創辦人陳玉釵表示，一開始接到荒野保護協會的電話以為是詐騙集團，「哪有這麼好康的事」，沒想到是真的幫忙搭建太陽能板，還有提醒吃電怪獸藏在何處。
陳玉釵指出，學堂每個月電費約新台幣3、4萬元，如今有太陽能發電，省下的電費可以用在學生身上，讓他們安心學習。
荒野保護協會理事長劉月梅說，協會除了幫忙架設太陽能板，還在飲水機加裝定時器，廁所門口加裝布簾，減少冷氣外洩，讓節能減碳落實在生活中，也幫忙學堂減輕用電負擔。
荒野保護協會提到，「雲林縣蚵寮學堂公益電廠」年平均發電量約8600度，預估可節省5萬元電費，減少約5000公斤的二氧化碳排放，相當於417棵樹1年的碳吸收量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言