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陳菊率監委上阿里山觀禮鄒族特富野社戰祭
嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族年度傳統祭典戰祭Mayasvi（瑪雅斯比），上午在特富野社庫巴廣場登場，監察院長陳菊應鄒族監委浦忠成邀請，帶范巽綠、田秋堇、趙永清委員等上山觀禮祭典，受到族人遊客歡迎，祭典莊嚴隆重。
陳菊帶多位監委觀禮戰祭，未通知縣長翁章梁，適巧文化觀光局長許有仁陪雄獅旅行社董事長王文傑參觀，許有仁祭典結束帶王文傑，參觀阿里山松鶴百合花產銷班，班長郝鳳霽帶班員種的高山百合，王文傑讚賞不已，說阿里山竟然可以種出這麼美的百合花，未來他們旅行團會安排行程來體驗。
縣府民政處原住民行政科長江啟元代表縣長參與觀禮，儀式由迎神祭掀開序幕，勇士們走進廣場中央後，便聚集在赤榕樹前進行獻祭儀式、修砍樹幹枝葉，將神樹修剪成天梯，迎戰神降臨；緊接著報戰功、歌舞、送神等，場面隆重。
每年的戰祭祭典由達邦社、特富野社輪流舉辦，由於戰祭是屬於傳統祭儀，並非一般歡樂慶典；因此為避免觸犯禁忌、干擾祭祀進行，活動期間民眾不可隨意走動，也禁止使用空拍機、喧鬧等。
特富野社鄒族出身的監委浦忠成，原名巴蘇亞-博伊哲努，是台灣原住民族學者中第一位本土博士，曾任原住民族政務副主委、考試委員、原住民族歷史正義與轉型正義委員會副召集人。
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