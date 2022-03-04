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迎古都馬拉松 南市加強洗街護空品

中央社 / 台南4日電

邁入第16屆的2022台南古都國際馬拉松將於6日清晨開跑，有1萬5000多人報名。為使跑者在舒適環境下參賽，南市環保局在活動前這2天日夜加強賽事路段洗街，有效降低總懸浮微粒。

環保局今天新聞稿表示，每年在空品易不良時期均大幅提升洗街量能，由平時每月5000公里提升至6600公里，增幅達32%。配合2022年古都馬拉松，特別規劃4、5日連續對健康路、府前路、南門路、慶平路等賽事及周邊道路洗街，洗街長度達174公里。

環保局依環保署減量公式推估，2天日夜洗街可削減總懸浮微粒(TSP)2401公斤、懸浮微粒(PM10)452公斤、細懸浮微粒(PM2.5)104公斤。

另外，環保局在一週前就賽事道路周邊裸露地、營建工地或具潛在發生道路揚塵等場所展開巡查及宣導，增加清潔隊隊員清掃道路頻率。

環保局空氣及噪音管理科提醒，洗街車值勤時會開啟警示燈，時速20公里以下，並大量灑水，民眾開車遇洗街車作業時多包涵。短暫道路清洗後會殘留水漬，用路人注意行車安全、減速慢行。

依南市府體育處資訊，賽事交通管制區域涵蓋中西區、南區及安平區，管制方式採分段管制，起跑時間也較往年提前半小時，盡可能減少民眾交通受影響時間，各管制路口都架設管制時間路牌，民眾當日依管制人員引導行車。

這屆古都半程馬拉松與Garmin合作規劃6周訓練課程，賽事當天率領專業配速員擔任領跑，協助想突破個人成績的跑友創下最佳紀錄。此外，往年頗受跑友熱烈迴響的「賽道美食」，今年也規畫在17.5km公里處，設有種類超過30道「美食補給大道」，包括府城滷味、烤香腸、烤全雞、蜂蜜豬腳、安平蝦餅、仙草冰等豐富特色美食。

馬拉松 PM2.5

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