台南赤崁樓園區50年榕樹 染病腐朽將移除
台南市中西區赤崁樓園區售票亭後方1棵樹齡約50年的榕樹，10多年前染上褐根病時控制得當，未料去年再染上靈芝菌，病況惡化，樹體腐朽，藥石罔效，預定3月中旬移除。
台南市政府文化局人員今天告訴中央社記者，這棵染病榕樹是赤崁樓園區樹齡較高的樹木，10多年前曾染上褐根病，醫治後控制得當，順利存活下來。
未料，文化局去年8月發現這棵榕樹染上靈芝菌，病況惡化，文化局找來專家會勘清創及清除腐朽根系，施行藥劑救治，但樹體還是逐漸腐朽，無法支撐，有傾倒之虞，文化局決定移除。
文化局表示，這棵榕樹位於赤崁樓入口顯眼處，因曾染病，13年來以鋼管支架支撐，專家去年8月及9月會勘，修剪枯枝及改善土壤硬化，且以藥劑灌注，依舊藥石罔效。
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