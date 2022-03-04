青年創業有靠山 嘉市府祭出300萬元補助金

嘉義市政府繼去年辦理首屆「青年創業補助計畫」，讓青年發揮潛力，勇敢追夢，今年持續端出牛肉，提供每件補助案最高90萬元之創業補助，總補助金300萬元，支持青創事業穩定發展，勇敢打造自己的事業版圖；市長黃敏惠表示，市府已準備好成為青年團隊強而有力的後盾，青年人願意努力就會看到機會。

嘉義市政府今天上午在嘉義in89豪華影城舉辦說明會，並邀集第一屆青創團隊經驗分享，市長黃敏惠盛讚創業者的分享真的很精彩，也肯定所有青年創業者的努力。

黃敏惠表示，創業真的很辛苦、不容易，為了讓青年朋友圓夢，嘉義市府努力打造，為青年創業者提供一個平台，結合各界資源。青年人願意努力就會看到機會。去年辦理首屆「青年創業補助計畫」成果亮眼，每一個計畫都非常精彩，藉由業師陪伴、在地輔導，市府成立一個大平台，大家彼此互相加油打氣共享共好，也可以因為交流、對談中減少許多創業阻礙，獲得更多機會。

黃敏惠說，為讓青年創業有依靠，市府已準備好成為青年團隊強而有力的後盾，「青年有事、國家就沒事」，嘉義市整座城市，都是青年最好的試驗場域，可以測試你的產品、打磨你的商業模式、串連最好的人才，市府會做大家最好的後盾。

市府建設處表示，為營造青年返鄉、留鄉有良好的創業環境，去年首屆青年創業獎勵補助計畫，成功孵化9組青創團隊，將創新創意發想落實為實際商品及優化商業模式，已有顯著成效，第二屆補助計畫除延續補助，每案申請以40萬元為上限，今年更加碼補助50萬元補助空間修繕費，因此每案最高可獲得90萬元的創業圓夢基金，總補助金高達300萬元。