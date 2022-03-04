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無預警大停電 嘉義臥病老翁家用氧氣機斷電危急求助119

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
昨天全台大停電，嘉義縣沿海布袋鎮82歲洪姓老翁長期臥病在床，使用氧氣機，昨晚停電時間長，老翁無法靠插電氧氣機給氧，情況危急，消防救護人員到場急救給氧，送嘉義長庚救治。記者魯永明／攝影
昨天全台大停電，嘉義縣沿海布袋鎮82歲洪姓老翁長期臥病在床，使用氧氣機，昨晚停電時間長，老翁無法靠插電氧氣機給氧，情況危急，消防救護人員到場急救給氧，送嘉義長庚救治。記者魯永明／攝影

昨天全台大停電嘉義縣市近20萬戶停電，沿海布袋鎮82歲洪姓老翁長期臥病在床，使用氧氣機，昨晚停電時間長，老翁無法靠插電氧氣機給氧，情況危急，家人緊急求助119，消防救護人員到場急救給氧，送嘉義長庚救治，保住生命。

布袋消防分隊說，布袋鎮復興里82歲洪姓老翁，因糖尿病長期臥病在床，昨晚8點32分，因大停電，家用氧氣機無法使用給氧，老翁低血糖昏迷，家人心急，趕緊呼叫求助，消防救護人員到場，在救護車上給氣急救，送嘉義長庚救治。

社會局說，昨天無預警大停電，縣轄長照機構未傳出臥病在床失能失智長輩發生意外，平日做照護演練，將使用氧氣機長輩及失能患者造冊，送警消連線，因應緊急狀況及時救助。衛生局長趙紋華說，照護使用家用氧氣機長輩的家庭，最好購買備用不斷電系統應急，遇到無預警停電，打119求救送醫。

居家常用氧療設備有「氧氣鋼瓶」、「液態氧」及「氧氣機」三種，氧氣機又名氧氣製造機、氧氣濃縮機、製氧機，屬於第二等級醫療器材，可將環境中的空氣通過分子篩分離出高濃度氧氣，幫助心、肺功能較不佳的患者能維持正常血氧濃度。

停電 嘉義

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