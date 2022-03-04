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阿里山花季3月10日登場 櫻王含苞待放

中央社 / 嘉義縣4日電

阿里山森林遊樂區櫻王染井吉野櫻目前含苞待放，嘉義林管處預計滿開時間落在3月中旬；此外，阿里山有32種櫻花，花季10日起為期1個月，每天都有不同花朵綻放。

嘉義林區管理處副處長李定忠今天告訴中央社記者，阿里山國家森林遊樂區與其他賞櫻景點不同在於，這裡有32種櫻花品系、總數近2500株，每年3月10日至4月10日為期1個月的阿里山花季，每天都有不一樣的花朵綻放，展現多樣性。

目前阿里山工作站前及香林服務區的阿龜櫻已滿開至長葉、白花的霧社山櫻花已開1成、櫻王染井吉野櫻含苞待放，唐實櫻、台灣山櫻花、雛菊、雲南黃馨、木蘭、海芋等花卉四處盛開。

李定忠說，持續數日好天氣，3月10日花季開幕當天預估染井吉野櫻王約開3至4成、唐實櫻滿開、木蘭6至7成、霧社櫻6成。櫻王滿開時間落在3月15至20日，滿開花期約一週。

緊接著3月底至4月有大島櫻及重瓣花系的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻、紅華櫻等陸續登場，玉山杜鵑、平戶杜鵑、多花紫藤等也逐漸加入花團繁開行列。

阿里山國家森林遊樂區因處霧林帶、氣候潮濕，櫻花易罹患俗稱「天狗巢病」的簇葉病。李定忠說，染井吉野櫻王在去年1月委託「詹鳳春日本樹醫團隊」改良土壤、修剪病枝等作業，期待今年能展現櫻王的風華絕代。

阿里山 櫻花 森林遊樂區

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