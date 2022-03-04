快訊

巴基斯坦西北部清真寺遭炸彈攻擊 至少30死、數十人傷

奮勇抗俄成眼中釘 英媒曝烏克蘭總統「靠這點」躲3次暗殺

303大停電造成民生損害 嘉市府提供代位求償諮詢

中央社 / 嘉義市4日電

嘉義市長黃敏惠今天接受媒體聯訪時指出，嘉義市服務業比例佔8成，昨天無預警停電，造成民眾諸多不便，若業者有任何損失需代位求償，市府可提供諮詢，做業者最好的後盾。

興達電廠開關場事故3日釀全台大範圍停電，黃敏惠在臉書提醒用路人行車放慢速度，並轉告知台電最新處理進度。

黃敏惠今天參加嘉義市婦女政策發表會時接受媒體聯訪，她表示，突然跳電衝擊最大的就是交通號誌，造成交通不便，警察在第一時間派員協助停電路口，維持交通安全。而嘉義市昨天停電災情統計電梯受困件數有4件，人數為6人。

黃敏惠說，嘉義市服務業比例佔8成，因無預警停電，造成民眾諸多不便。若業者有任何損失需要代位求償，市府也會做業者最好的後盾。

嘉義市府建設處長田長沛說明，業者因停電造成損失，有意向台電求償，市府可提供相關諮詢，市府也會視案件數量研擬是否協助代位求償。

民族路上的洪姓餐飲業者告訴中央社記者，昨天突然停電而無法營業，當日營業金額減少，不過他坦言，怕求償手續過於繁雜，所以意願不高。

停電 嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

「全聯先生」拍完電影升格老闆 代言業績翻5倍

二二八事件75周年 黃敏惠：撫平傷痛引以為鑑

嘉市228追思 受難家屬籲拆中正紀念堂蔣介石銅像

嘉市中正公園翻新 化身兒童百科全書的遊戲場

相關新聞

父親留下「一卡皮箱」台電股票 他嘆怎不是台「積」電

台南市議員蔡育輝今天出示父親生前留給他的「一卡皮箱」，裡面有1百多張台電股票共12萬2695股，蔡育輝說父親3年多前去世...

1.9億打造「再現赤崁署光」逛台南街區巷弄看古宅廟宇

台南市「再現赤崁署光」專案投入1.9億元，修復270年「陳世興古宅」與廣安宮市定古蹟，從蜿蜒巷弄串連赤崁樓、萬福庵及米街...

青年創業有靠山 嘉市府祭出300萬元補助金

嘉義市政府繼去年辦理首屆「青年創業補助計畫」，讓青年發揮潛力，勇敢追夢，今年持續端出牛肉，提供每件補助案最高90萬元之創...

無預警大停電 嘉義臥病老翁家用氧氣機斷電危急求助119

昨天全台大停電，嘉義縣市近20萬戶停電，沿海布袋鎮82歲洪姓老翁長期臥病在床，使用氧氣機，昨晚停電時間長，老翁無法靠插電...

台南設先進運輸系統 民代爭取南科高鐵台南站線先建

南科蓬勃發展，台南沙崙綠能科學園區是總統蔡英文的「5+2」產業創新計畫重點項目；中央政府在台南規畫「先進運輸系統」，在南...

土地公「頭牙」慶生 民眾入廟求財運

農曆2月2日「頭牙」，也是土地公的生日，各地福德祠一早湧入民眾祭拜，南區國光里福正宮舉行土地公誕辰祭祀典禮，除請法師祝禱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。