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台南設先進運輸系統 民代爭取南科高鐵台南站線先建
南科蓬勃發展，台南沙崙綠能科學園區是總統蔡英文的「5+2」產業創新計畫重點項目；中央政府在台南規畫「先進運輸系統」，在南科沙崙間劃設「深綠線」。立委郭國文主張應以串聯南科與沙崙為優先路線，邀請交通部、台鐵局與台南市議員林志展今天會勘。
郭國文表示，南科與沙崙都是台南產業發展重要基地，先進運輸系統是接連兩者血脈；因此他喊出「台南雙引擎，深綠線先行」的口號，期待中央政府在台南的先進運輸系統以深綠線優先規畫。
他說，深綠線也有舒緩城市壓力的功能。目前在南科上班員工，多數仍以府城為居住地區，通勤時間交通狀況不佳；深綠線開通後分散府城人潮，能改善市區至南科塞車情形。
郭國文表示，交通部次長胡湘麟回應強調「能看出深綠線對於台南發展的重要性」，也答應資源優先挹注在重要且有急迫性的建設上，「讓台南民眾能盡快體驗先進運輸的便捷」。
郭國文建議，深綠線開通前，應增加沙崙到南科火車班次，作為捷運完工前的短期替代方案。他說，台鐵局副局長陳仕其答應會評估可行性；鐵道局長伍勝園也表示，會回去研議善化作為南迴鐵路的起站，有望爭取經費來擴建月台。
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