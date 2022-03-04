赤崁樓周遭歷史巷弄改造 古蹟和市民生活共榮

赤崁樓是台南知名景點，台南市政府辦理「再現赤崁署光」專案，台南市長黃偉哲今天走訪赤崁樓周遭陳世興宅等視察成果，期許古蹟街區和市民生活、文化活動共生共榮。

黃偉哲今天走訪中西區赤崁樓周遭的直轄市定古蹟陳世興宅、萬福庵、直轄市定古蹟廣安宮及新美街南段等處，視察專案各項子計畫執行成果。

黃偉哲指出，專案透過多樣性策略，活化古蹟及歷史街區空間，把老宅從歷史塵埃中整理出來，繼續發光發熱，再次展現台南市在台灣歷史文化保存及環境空間政策最前端的領導地位，也鼓勵更多國人投入振興生活周遭歷史空間，使建築硬體與生活軟體共存共榮。

黃偉哲表示，街區振興不僅是市府團隊政策協調，更需要居民認同參與，他期許歷史巷弄改造後，提升環境品質及增加街區空間，居民也能意識老街存在的價值，展現古都生活的歷史風華。

台南市政府發布新聞稿指出，目前「再現赤崁署光」專案除旅服中心因遺構露出尚在施工外，其他11項子計畫包含2處古蹟修復、2處歷史街區環境整備等已宣告完成，總經費新台幣1億9000萬元。

專案主要工程包括，修復陳世興宅，這座建築隱身於巷弄中，建築構造多樣，藏有「貢元」、「文魁」匾，印證家族人才輩出的歷史，2021年12月2日修復完工。

「萬福庵歷史街區」整備工程，計畫區域除陳世興宅外，還有古寺「萬福庵」，其中「萬福庵照牆」是市定古蹟，連同古樹、廟埕廣場等在取得廟方同意下納為計畫改造範圍。

萬福庵是文學家葉石濤在「傀儡巷與關三姑」小說中屢屢提到的場景，整修工程改善廟埕廣場質感，同時提升整體街區品質，也誘發後方街巷多處老屋民宅整修，一改數十年來蕭條殘破景象。

「廣安宮」這座廟宇是構件做工相當細緻用心的傳統建築，木雕、泥塑、門神彩繪都是一時之選，尤其彩繪匠師陳玉峰繪製的門神彩繪，更為廣安宮留下無價之寶，修復後宮廟前埕光線與廟宇庭台光輝呼應，重現廣安宮歷史地景。

而新美街及周邊歷史街區整備工程，除區內廣安宮外，斜角巷及米街更是近10年府城重要老屋利用盛行區，近年來地區組織文化活動熱絡，也是永續文化經營的核心所在。