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土地公「頭牙」慶生 民眾入廟求財運

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
今天農曆2月2日「頭牙」，也是土地公的生日，各地福德祠湧入民眾祭拜，台中市議員邱素貞與國光里長陳雅惠等人到廟參拜。圖／台中市議員邱素貞服務處提供
今天農曆2月2日「頭牙」，也是土地公的生日，各地福德祠湧入民眾祭拜，台中市議員邱素貞與國光里長陳雅惠等人到廟參拜。圖／台中市議員邱素貞服務處提供

農曆2月2日「頭牙」，也是土地公的生日，各地福德祠一早湧入民眾祭拜，南區國光里福正宮舉行土地公誕辰祭祀典禮，除請法師祝禱外，廟方準備了熱呼呼湯圓讓民眾享用，晚間還放映電影為土地公慶生，民眾入廟祈求財運，後疫情時期難得一見的熱絡氣氛。

福正宮主委賴坤柱表示，福正宮土地公廟雖然佔地規模不大，但土地公神威廣澤，庇佑在地子弟，香火鼎盛，每年都舉辦頒發獎助學金活動，鼓勵學子勤學向上，已有35年歷史，是地方重要信仰中心。

市議員邱素貞以及國光里長、東南區市議員擬參選人陳雅惠，除前往東、南區的東信、大興、南門、長春、福正宮等多座福德祠上香祭拜，也到市議會附近的「惠來里福德祠」拜拜，祈求大家平安、疫情早日遠離。

陳雅惠、國光里長擬參選人黃淑紋等人，一早把握曝光機會，與民眾熱情打招呼並逐一分送「面紙」文宣，爭取支持。

陳雅惠指出，疫情期間，許多民眾減少出入公眾場所，但土地公是大家最親近的地方守護神，還被認為能夠招來錢財、保佑生意興隆、農作物順利成長，是非常忙碌的神明，可以說是神明界的里長伯，受到民眾的尊敬。

邱素貞表示，每逢農曆初2、16兩天都要「做牙」祭拜土地公，農曆新年過後的第一次做牙，也就是農曆2月2日這一天，被稱為「頭牙」，同時是土地公的聖誕，民間有拜湯圓、吃湯圓、演戲酬神等鄉土活動。

今天3月4日，適逢農曆2月2日，是一年第一個做牙「頭牙」，同時是土地公的聖誕，國光里福正宮準備鹹、甜湯圓共100斤，讓民眾享用，早上6點多就有許多人來參拜。

土地公 湯圓 疫情

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