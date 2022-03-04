全台停電 黃偉哲：應追究刑事、民事及行政責任
台南市長黃偉哲今天表示，昨天停電事件，不論是疏失、掉以輕心或其他原因，檢方已介入調查，該有的刑事、行政與民事責任絕對要追究。
興達發電廠昨天人為疏失造成全台大停電，影響549萬戶，台灣橋頭地方檢察署將啟動民生平台機制成立專案小組，了解事故發生原因及停電狀況，如果涉及人為不法將依法偵辦。
黃偉哲上午接受媒體聯訪表示，停電補償是出發點及基本態度；昨天不是缺電，是電沒送出，如同倉庫中裝滿貨物，但運送卡車半路爆胎，貨送不出。
不過，黃偉哲說，沒電就是沒電，不管是缺電、電送不出、誤觸開關或備用電網沒接上，民眾經歷了沒電時期，台灣電力股份有限公司應適度補償民眾損失。
台南昨天超過30萬戶人家停電，使9個行政區一度停水，昨天中午後恢復供水，晚間6時許全市復電，全市斷電交通號誌晚間9時許全數恢復正常。
此外，新北市長侯友宜稍早在新北接受媒體聯訪表示，政府有責任穩定供應電源，多次大停電對人民與產業傷害很大；政府要講清楚電力發展路徑，否則全民都非常擔心供電不穩會造成經濟損失與災害。
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