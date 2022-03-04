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台南市寰捷企業捐物資車 黃偉哲致謝歡迎共襄盛舉

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市寰捷企業捐物資車，市長黃偉哲代表接受感謝，歡迎各界共襄盛舉。記者周宗禎／攝影
台南市寰捷企業捐物資車，市長黃偉哲代表接受感謝，歡迎各界共襄盛舉。記者周宗禎／攝影

台南市寰捷企業肯定市府社會局實物愛心銀行服務，今天捐贈物資車1部協助愛心銀行服務效能。市長黃偉哲與社會局長陳榮枝代表受贈，感謝寰捷企業熱心公益。

黃偉哲表示，台南幅員遼闊有2000多平方公里，溪南、溪北的實物愛心銀行間多有物資調度需求；董事長黃英傑捐贈物資車，大大提升載運量，讓社會局運作實物愛心銀行能發揮更好的效能；市府將妥善使用於弱勢服務，全力增進服務效能，提供更多弱勢家戶民眾即時及在地服務。

黃英傑多年熱心公益、回饋鄉里，民國103年捐助南市府社會局復康巴士1輛，105年及106年捐助消防局自動體外心肺復甦機及災情勘查車，今再捐物資車。

陳榮枝表示，實物銀行實體店面自108年開始設置，為擴增服務廣度，今年起將全市分為永華區、永康區、新豐區、新營區、玉井區等5大服務區域，委由民間社福團體承辦，以委辦實體店面、合作店面及實物分站提供民眾3層次服務。

委辦實體店面服務各區有需求弱勢民眾、協助合作分行營運、物資配送等業務。而因應各分行需求不同，透過實物愛心銀行物資車運送物資，可協助增加物資載運量，減少車程耗時，物資可於各分行間流通，達到物資互補效果，避免物資過期，更能有效善用物資。3層次服務擴大服務涵蓋範圍，讓服務更深入，也改善實物愛心銀行的資源配置，更能增進民眾領取物資便利性。

陳榮枝表示，市長施政以「關懷弱勢優先」為理念，責成社會局推展實物愛心銀行，關懷服務生活遭逢變故陷入困境或三餐不繼的民眾，截至今年1月底已逾14萬人次受益。歡迎社會愛心人士、企業及團體捐贈實物愛心銀行。相關問題電洽社會局社會救助科06-2995686。

台南市寰捷企業捐物資車，市長黃偉哲代表接受感謝，歡迎各界共襄盛舉。記者周宗禎／攝影
台南市寰捷企業捐物資車，市長黃偉哲代表接受感謝，歡迎各界共襄盛舉。記者周宗禎／攝影
台南市寰捷企業捐物資車，市長黃偉哲代表接受感謝，歡迎各界共襄盛舉。記者周宗禎／攝影
台南市寰捷企業捐物資車，市長黃偉哲代表接受感謝，歡迎各界共襄盛舉。記者周宗禎／攝影

愛心 台南 黃偉哲

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