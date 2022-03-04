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台南知名景點聯外道路多處嚴重龜裂 市府爭取預算改善
台南市部分風景區聯外道路路況不佳，新市區番子寮農場周遭道路、新化區虎頭埤風景區、中興大學新化林場及大坑休閒農場等聯絡道路經常有民眾反映要求改善。市政府今天表示，已爭取到前瞻計畫公路總局核定4千萬元經費辦理南138線、南177線道路路平改善工程，已完成發包預計4月開工。
以上各道路大型車輛出入頻繁，長期重壓加上多年未曾翻修，道路都已嚴重龜裂。
工務局表示，大南方計畫發展以區域規劃新市區番子寮農場周遭道路、新化區虎頭埤風景區、中興大學新化林場及大坑休閒農場等聯絡道路進行優化。規劃區域內南138線、南177線為臺南市新市區東西向主要道路，連接新市區及台南科學園區；往東接台20線可通往左鎮區化石園區。另南168線除為新化市區通往各大觀光景點交通要道，包含新化區虎頭埤風景區、中興大學新化林場及大坑休閒農場，也是左鎮區岡林部落重要道路。
工務局表示，這項道路改善工程，其中南138線道路改善長度985公尺，已由自來水公司汰管工程時一併全線刨鋪完成改善；另南168線改善長度4706公尺、南177線改善長度2630公尺；還有景觀植栽部分於南138線與南177線施作預界石與導根板共3914公尺；道路改善工程配合下地孔蓋共181座。市府積極爭取前瞻計劃經費辦理路平改善提升道路品質，給市民平整、安全又市容美觀及舒適的用路、行車環境。
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