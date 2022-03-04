台南知名景點聯外道路多處嚴重龜裂 市府爭取預算改善

台南市部分風景區聯外道路路況不佳，新市區番子寮農場周遭道路、新化區虎頭埤風景區、中興大學新化林場及大坑休閒農場等聯絡道路經常有民眾反映要求改善。市政府今天表示，已爭取到前瞻計畫公路總局核定4千萬元經費辦理南138線、南177線道路路平改善工程，已完成發包預計4月開工。

以上各道路大型車輛出入頻繁，長期重壓加上多年未曾翻修，道路都已嚴重龜裂。

工務局表示，大南方計畫發展以區域規劃新市區番子寮農場周遭道路、新化區虎頭埤風景區、中興大學新化林場及大坑休閒農場等聯絡道路進行優化。規劃區域內南138線、南177線為臺南市新市區東西向主要道路，連接新市區及台南科學園區；往東接台20線可通往左鎮區化石園區。另南168線除為新化市區通往各大觀光景點交通要道，包含新化區虎頭埤風景區、中興大學新化林場及大坑休閒農場，也是左鎮區岡林部落重要道路。