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無預警停電 嘉市警局出勤384人次協助交管平安
全台無預警大停電，嘉義市也受到波及，原本恢復供電，下午3點多又開始輪流限電，直到晚上8時37分才恢復供電，尤其下班時段重要路口車流量大，嘉市警局2個分局全力動員交管，隨著晚上狀況解除，警方也鬆了一口氣，幸好這期間沒有發生重大事故，一分局副分局長殷嘉宏說，好在老天爺保佑。
一分局副分局長殷嘉宏表示，因停電使得燈號無法運作，所有交通秩序大亂，接獲狀況後，各所警力立即集結起來，將一般性不重要的勤務都取消，警力都投入交通疏導，從下午3時到晚上8時30分回復供電為止警力才能回所，但又擔心會有突發狀況，要求員警待命隨時能再將警力派出到重要路口。這期間總共出勤212人次。
殷嘉宏說，現在的季節在傍晚6時許很快進入黑夜，不得不顧慮交通安全，局長、民代也關心執勤員警的安全，反光背心、指揮棒、交通錐等一定要備齊，幸好這過程當中老天爺保佑，順利完成任務，也沒有發生交通事故。
二分局副分局長林勇伸表示，下午3時許接到狀況，直到8時37分回復供電，計有172人次警力投入交通疏導，重要路口包括，忠孝路與博東路口、新生路、台林街口、民族路與和平路口、民族路與共和路口、民族路與民國路口、吳鳳北路和延平街口等，這幾個街口因照明、號誌都沒有運作，由員警於現場協助疏導交通，勤務也都集中於交通疏導。
林勇伸表示，有這次經驗，可供作以後類似事件的參考。
民眾李小姐下班開車從嘉義市返回民雄住家，沿途路燈號誌都沒有，幸好在許多路口都有員警協助交通，令她安心不少，也順利返回住家。她說，因為號誌沒有運作用路人都依靠員警指揮交通，所以大家車行速度都不快，也感謝員警的辛勞。
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