台電選嘉義E、F區輪值又夠電量 全區復電

全台大停電，嘉義縣市上、下午無預警大停電，各停電約1小時，民怨炸鍋，台電嘉義區營業處說，下午執行緊急卸載停電，由E組執行停電，影響用戶數約10萬餘戶；下午4點30分起F組執行停電，影響約9萬餘戶，晚間9點22分水上、鹿草部分區域5千餘戶復電，全部復電。

停電用戶質疑下午大停電，為何挑E、F區用戶？嘉義區營業處說，去年大停電，嘉義區輪到C、D區，這次輪到E、F區用戶，下午又是緊急卸載停電，總公司要求找100MW容量的區，剛好E、F區符合，每區停電50分，若無緊急停電，按A、B、C、D、E、F、H區輪流分區停電，用戶可在電費帳單上看自已編屬哪一區。

受停電供電異常影響，台鐵嘉義、水上、南靖車站南下北上列車單線通車，台鐵公告預定晚間11點59分才恢復雙向通車，旅客受影響延誤行程抱怨。

嘉義區營業處說，上午因興達發電廠事故，造成南部發電機組停擺，經搶修，發電機組恢復運轉，但要達到滿載需運轉一些時間，為減少饋線用電負載、達供需平衡，下午實施緊急卸載停電、造成部分用戶停電，發電機組上來，就會恢復正常供電。