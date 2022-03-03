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供電異常台鐵嘉義3站晚間單線通車 嘉縣部分地區未復電

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
受停電供電異常影響，台鐵嘉義、水上、南靖車站南下北上列車晚間8點零3分起，維持單線通車，台鐵公告預定晚間11點59分才恢復雙向通車。記者魯永明／翻攝
受停電供電異常影響，台鐵嘉義、水上、南靖車站南下北上列車晚間8點零3分起，維持單線通車，台鐵公告預定晚間11點59分才恢復雙向通車。記者魯永明／翻攝

全台大停電嘉義縣市上、下午無預警大停電，各停電約1小時，民怨炸鍋，台電嘉義區營業處說，下午執行緊急卸載停電，由E組執行停電，影響用戶數約10萬餘戶；下午4點30分起F組執行停電，影響約9萬餘戶，目前僅剩水上、鹿草部分區域5千餘戶未復電。

受停電供電異常影響，台鐵嘉義、水上、南靖車站南下北上列車晚間8點零3分起，維持單線通車，台鐵公告預定晚間11點59分才恢復雙向通車，旅客受影響延誤行程抱怨。

嘉義區營業處說，上午因興達發電廠事故，造成南部發電機組停擺，經搶修，發電機組恢復運轉，但要達到滿載需運轉一些時間，為減少饋線用電負載、達供需平衡，下午實施緊急卸載停電、造成部分用戶停電，發電機組上來，就會恢復正常供電。

晚間8點陸續復電，嘉義市部分區域（戶數1萬3千餘戶），以及太保、民雄、新港（戶數2千餘戶）。8點23分嘉市部分區域及太保、民雄、朴子、水上（戶數1萬7千餘戶）復電；晚間8點40分嘉義市全區復電。

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