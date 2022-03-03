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台南才剛復電又停電 台電台南區處：無法確定何時復電
受到全台大停電影響，南部地區供電吃緊，台電台南區處原本表示台南有五萬多戶會在晚間停電1小時，但是剛剛又宣布要繼續停下去，而且無法確定何時復電。
台電在晚間6點30分宣布，包括東區、安南區、歸仁區、永康區、仁德區、新市區、善化區、關廟區等，共有五萬多戶要停電到7點30分，但是剛剛又宣布，五萬多戶當中的4萬7689戶，要繼續停電下去。
台電表示，主要是電力供應不足，才會在恢復供電之後，晚間又再度停電。但是應該不會分區停電。
但因為台電復電之後又再停電，而且沒有預先通知，臨時停電，讓民眾相當不爽，PTT台南版上，一片罵聲，「這個時候還說不會分區停電，真是騙肖耶」。
有網友表示，台南是在去年公投時，支持民進黨，如今停電就要「自己吞下去」，也有網友批評「南電北送，但南部停電的時候，北部人就說你們慢慢停吧，一點都不公平」、「一直說不缺電，但是為什麼突然跳電後，就供應不上來了，根本就是騙人民」。
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