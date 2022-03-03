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永康新大樓住戶怨公設粗糙 陳情民代勘查建商今回應
台南市永康區小東路一處新完工住宅大樓，住戶發現水管出水混濁、公設缺失遲未解決，日前向台南市議員林燕祝陳情，林今邀市府工務局等單位會勘後要求建商拿出誠意解決，經交涉後建商說，建案雖已交屋，仍在保固期內，會負起責任，林指出，會追蹤後續發展。
才剛開刀完不久的林燕祝昨忍痛步行樓梯到地下三樓，與市府工務局、法制處、環保局、消保官及自來水公司人員會勘，查看漏水情況，勝利里長楊遠波也來關心。
林燕祝說，住戶反映水管出水竟然有汙泥，拍照給她，她也嚇一跳，而頂樓住戶也反映頂樓有漏水、大樓磁磚剝落情況，公設有大小缺失，地下停車場漏水積水未退，很難接受這才是完工一年多的大樓。林燕祝要求環保局採樣檢測住戶水管與自來水管線源頭是不是符合標準。
溫姓住戶表示，住戶們用畢生積蓄花了近千萬元有了「殼」，陸續向建商反映房子上述問題，但未獲回覆處理，因3月5號要召開大樓管委會，住戶們擔心問題會繼續拖延。
建商代表表示，住戶水管出現的汙泥，可能是二次施工時沒注意，明會盡快請人清洗A、B、C、D四棟水塔，也會張貼公告請新搬入的住戶初次用水時要先開啟水龍頭讓水流動，其他相關的缺失也會配合住戶盡速處理，目前房子交屋，但是還有保固期，會負起責任。
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