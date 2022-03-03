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嘉義F組持續停電 員警路口交管、顧客摸黑照買雞肉飯

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市吳鳳北路上的阿樓師雞肉飯晚間停電，店家仍營業，顧客摸黑排隊買飯。記者林伯驊／攝影
嘉義市吳鳳北路上的阿樓師雞肉飯晚間停電，店家仍營業，顧客摸黑排隊買飯。記者林伯驊／攝影

全台今天大停電嘉義地區復電後下午3點多又開始輪流限電，讓人怒抱怨「又來了！」且F組持續停電，台電尚未確定何時恢復；晚間近7點，嘉市包括友忠路與自由路口、博愛路與自由路口等，大量員警出動交管，知名阿樓師雞肉飯仍營業，民眾摸黑排隊，許多人怨持續停電好幾個小時，「到底什麼時候來電？」

台電嘉義區處長許一女表示，下午3點40分起執行緊急卸載停電，非緊急分區輪流停電，因恢復運轉的發電機組上來還需要一些時間，需要相對減少部分饋線的用電負載，造成部分用戶停電，以維持電力系統的安全與穩定，F組仍持續停電中，影響10萬6000多戶，對於受影響用戶台電致上歉意。

嘉義地區不少地方從4點起到天黑7點多，入夜後，大量警方出動，嘉義市包括友忠路與自由路口、博愛路與自由路口、高鐵大道與大溪路口等，都有員警站崗指揮交通；還有的派出所停電，只好將嫌犯帶到有電的分局轄下派出所。

嘉市吳鳳北路的阿樓師雞肉飯，即便停電中，還是有民眾排隊購買，用機車的頭燈幫忙業者照明，「電照停，飯仍然要吃」；吳鳳北路邊的停車場疑似停電，閘門直接升起。

由於傳出台電表示嘉義以南等地實施輪流限電，讓嘉義地區民眾面臨復電再停電，不知還要停多久；呂姓上班族氣炸說「嘉義比較細漢？為何不是北部停電」，打趣稱之前輪流停電到晚間，有住戶乾脆跑去有電的便利超商待著，等家裡的電來了再回去。

嘉義市博愛路、自由路口晚間7點一片漆黑，車流量大，員警穿反光背心站路口交管。圖／民眾提供
嘉義市博愛路、自由路口晚間7點一片漆黑，車流量大，員警穿反光背心站路口交管。圖／民眾提供
嘉義市吳鳳北路邊的停車場疑似因停電，閘門直接升起。圖／民眾提供
嘉義市吳鳳北路邊的停車場疑似因停電，閘門直接升起。圖／民眾提供
嘉義市吳鳳北路上的阿樓師雞肉飯晚間停電仍有營業，顧客摸黑排隊買飯。記者林伯驊／攝影
嘉義市吳鳳北路上的阿樓師雞肉飯晚間停電仍有營業，顧客摸黑排隊買飯。記者林伯驊／攝影
嘉義市友忠路、自由路口晚間7點一片漆黑，員警穿反光背心站路口交管。圖／民眾提供
嘉義市友忠路、自由路口晚間7點一片漆黑，員警穿反光背心站路口交管。圖／民眾提供
嘉義市友忠路、自由路口晚間7點一片漆黑，員警穿反光背心站路口交管。圖／民眾提供
嘉義市友忠路、自由路口晚間7點一片漆黑，員警穿反光背心站路口交管。圖／民眾提供

停電 嘉義 台電

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