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台一線噪音伴學36年 雲林僑和國小裝氣密窗隔音
雲林莿桐僑和國小緊鄰省道台一線，靠近道路側的教室隔音不佳、窗戶老舊，同時有多輛車通過時還會震動，校方說，冬季吹起東北季風，紅土操場飛揚，室外體育課幾乎不能上，影響學生學習，縣長張麗善今天到學校會勘指出，將補助680萬元裝氣密窗、升級PU跑道。
張麗善表示，該校目前有65名學生，110學年度增設2班幼兒園，預計5月招生45位幼童，因莿桐鄉立幼兒園校舍進行補強工程，將暫借該校教室上課，因此需更新南棟8間教室及活動中心以安置400名幼童。
僑和國小位在台一線旁，該條道路因是通往西螺鎮及國道一號的交通要道，常有重車往返、車流量大，張姓校友說，南棟教室早年至今都有噪音問題，其子也讀該校，曾反映過太鼓等才藝課程學習或團練時常受干擾，「每輛車過去就像幫忙數拍子」哭笑不得。
張麗善會勘後指出，南棟教室使用36年，窗戶老舊且部分窗框鬆脫、無法固定，鋁窗軌道過淺，大雨來時常從窗框溢流進教室，不夠密封連帶也出現震動聲響，確有改善必要，將補助80萬元全面裝設氣密裝，並投入600萬元升級PU跑道，打造舒適學習環境。
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