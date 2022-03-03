全台最悲情 台南這區9小時內大停電兩次、連帶部分區域停水

「303大停電」全台最悲情；台南市人口最多的永康區，昨深夜才傳出6000多戶無預警停電，今凌晨恢復供電，詎料不到9小時又二度停電且還停水，讓不少鄉親傻眼，痛批台電真的螺絲掉滿地，選區立委林宜瑾已發文要求台電盡速擬定補償措施化解民怨。

「人家是停一次，咱永康是『打博』（兩倍）...」、「永康全南市人口最多，狀況卻最多！」今早全台大停電，各地哀鴻遍野民怨炸鍋，台電也成了箭靶。尤其，昨晚11點多永康區6000多人家，才因台電仁德配電變電所事故導致饋線跳脫停電，台電緊急搶修好不容易今晨0時50分恢復供電。詎料，今早二度大停電，不少人忿忿不平說，「怎又來了！」部分區域更因停電也被迫停水，不少人氣到怒轟諷刺的說，台電真的是落實小英總統所說「用愛發電的」。