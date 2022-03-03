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才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

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全台最悲情 台南這區9小時內大停電兩次、連帶部分區域停水

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南永康9小時不到連續二度大規模停電，民怨炸鍋。圖／警方提供
台南永康9小時不到連續二度大規模停電，民怨炸鍋。圖／警方提供

「303大停電」全台最悲情；台南市人口最多的永康區，昨深夜才傳出6000多戶無預警停電，今凌晨恢復供電，詎料不到9小時又二度停電且還停水，讓不少鄉親傻眼，痛批台電真的螺絲掉滿地，選區立委林宜瑾已發文要求台電盡速擬定補償措施化解民怨。

「人家是停一次，咱永康是『打博』（兩倍）...」、「永康全南市人口最多，狀況卻最多！」今早全台大停電，各地哀鴻遍野民怨炸鍋，台電也成了箭靶。尤其，昨晚11點多永康區6000多人家，才因台電仁德配電變電所事故導致饋線跳脫停電，台電緊急搶修好不容易今晨0時50分恢復供電。詎料，今早二度大停電，不少人忿忿不平說，「怎又來了！」部分區域更因停電也被迫停水，不少人氣到怒轟諷刺的說，台電真的是落實小英總統所說「用愛發電的」。

立委林宜瑾服務處一早也接獲許多選民抱怨，今下午緊急發文給台電，要求盡速擬定補償措施，林宜瑾說，興達電廠已多次發生故障且間接造成全台用電受影響，永康更是重災戶，昨夜就停電一次了，今早更二度受創，相關單位一定要痛定思痛，尤其台電要盡快釐清問題所在，並與相關部會共同討論可行的電網改善方案。

針對9小時不到連續二度大規模停電，立委林宜瑾服務處發文要求台電補償。圖／林宜瑾服務處提供
針對9小時不到連續二度大規模停電，立委林宜瑾服務處發文要求台電補償。圖／林宜瑾服務處提供

停電 台電 停水

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