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莊玉明60油畫創作展 畫作滿溢嘉義鄉村印象

中央社 / 嘉義縣3日電

藝術家莊玉明目前在嘉義縣梅嶺美術館舉辦「鄉野四季60油畫創作展」，畫作滿溢嘉義鄉村印象，展品之一「市場」榮獲第十屆全國美展油畫第二名，在1983年得獎後首次公開展覽。

向來以人文關懷、鄉村農民生活為畫作主題的前嘉義市美術協會理事長莊玉明今年滿60歲，即日起在梅嶺美術館舉辦「鄉野四季60油畫創作展」至3月20日，共展出88件油畫精品，呈現43年來創作的精華，包括：市場、家鄉蔗園、蔗園黃昏、嘉南平原、農夫與他的太太、阿里山、初春、太魯閣之舞等代表作。

嘉義縣文化觀光局長許有仁告訴中央社記者，「市場」畫作描繪嘉義市東市場羊肉攤，1983年榮獲第十屆全國美展油畫第二名，39年來首次展出，此作獲得此屆評審委員李石樵、楊三郎、洪瑞麟等藝術前輩評語，「作者把日常習見的菜市場加以描繪，是由平凡中見功，未落俗套，頗有新意，筆法暢朗，富畫味，深具潛力」。

莊玉明接受中央社記者訪問表示，他是布袋過溝人，父親務農、養魚，小時候都要負責照顧家裡的水牛，與兄弟幫忙各種農事，這些經驗、回憶與當時看到的嘉南平原景象都成了創作的養分，所以畫作中有野兔、土狗、農夫、運甘蔗的小火車、糖廠、玉山山脈、大大的日落。

師承油畫家林國治、陳銀輝的莊玉明說，嘉義師專畢業後分發到台北教書，他邊教書也邊讀書，先後從台灣師範大學美術系、文化大學藝術研究所畢業；目前為中華民國油畫學會會員，李梅樹文教基金會董事，亞洲大學視覺傳達設計學系兼任講師。

莊玉明近年從「蔗風景」主題創作出發，「鄉野四季」創作展有畫味，也有濃濃家鄉味；許有仁表示，文化觀光局為表彰莊玉明對藝術文化的貢獻，特為其出版「鄉野四季－莊玉明油畫創作專輯」一書。

嘉義 美術館 觀光局

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