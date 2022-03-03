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2022藝如春風走透透 5日起巡迴台南33場次

中央社 / 台南3日電

台南市長黃偉哲今天宣布，「2022藝如春風走透透」活動，5日起將以行動舞台車巡迴台南各區演出，為期逾3個月，預定展演33場次。

台南市「2022藝如春風走透透」活動，首場將在5日下午於在安定區壘球場登場，6月12日閉幕；黃偉哲在台南文化中心記者會指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情步入新常態，振興藝術不能中斷。

黃偉哲表示，台南市是藝文之都，市府希望讓藝術充滿每個角落，因此規劃表演團隊舞台車巡迴各行政區，讓市民近距離接觸優質藝文表演；去年第一次舉辦很成功，今年要辦得更好。

台南市政府發布新聞稿指出，「藝如春風走透透」今年邁入第2年，舞台車3月5日起巡迴台南33場次，演出團隊包括「福爾摩沙馬戲團」、「身聲劇場」、「銀河谷音劇團」、「偶偶偶劇團」、「創造焦點」、「虎劇團」、「紅鼻子馬戲團」、「太日樂集」、「蘋果劇團」、「如果兒童劇團」，另有在地團隊「影響‧新劇場」、「狗屎運爵士大樂團」等12個團隊，節目多元。

疫情期間，活動現場將實施單一出入口，進場簡訊實聯制、體溫量測、酒精消毒，全程配戴口罩、禁止飲食，戶外座位維持社交距離，第1排觀眾席距離舞台前緣至少3公尺，表演者須於演出前3天進行篩檢或提供施打疫苗證明，演出時將不進觀眾席，動線分流，以保障安全。

台南 黃偉哲 疫情

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