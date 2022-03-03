2022藝如春風走透透 5日起巡迴台南33場次
台南市長黃偉哲今天宣布，「2022藝如春風走透透」活動，5日起將以行動舞台車巡迴台南各區演出，為期逾3個月，預定展演33場次。
台南市「2022藝如春風走透透」活動，首場將在5日下午於在安定區壘球場登場，6月12日閉幕；黃偉哲在台南文化中心記者會指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情步入新常態，振興藝術不能中斷。
黃偉哲表示，台南市是藝文之都，市府希望讓藝術充滿每個角落，因此規劃表演團隊舞台車巡迴各行政區，讓市民近距離接觸優質藝文表演；去年第一次舉辦很成功，今年要辦得更好。
台南市政府發布新聞稿指出，「藝如春風走透透」今年邁入第2年，舞台車3月5日起巡迴台南33場次，演出團隊包括「福爾摩沙馬戲團」、「身聲劇場」、「銀河谷音劇團」、「偶偶偶劇團」、「創造焦點」、「虎劇團」、「紅鼻子馬戲團」、「太日樂集」、「蘋果劇團」、「如果兒童劇團」，另有在地團隊「影響‧新劇場」、「狗屎運爵士大樂團」等12個團隊，節目多元。
疫情期間，活動現場將實施單一出入口，進場簡訊實聯制、體溫量測、酒精消毒，全程配戴口罩、禁止飲食，戶外座位維持社交距離，第1排觀眾席距離舞台前緣至少3公尺，表演者須於演出前3天進行篩檢或提供施打疫苗證明，演出時將不進觀眾席，動線分流，以保障安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言