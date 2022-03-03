嘉市機車定檢開假日場 這2狀況現場免費換空氣濾清器

機車排氣定檢去年因疫情延長期限到年底，嘉義市仍衝出近86%定檢率、全國第1高，市府為持續推廣，6日在經國新城升旗台前辦機車排氣定檢活動，現場完成就送贈品，且首度加碼，針對現場檢驗不合格或合格邊緣車輛，能免費更換空氣濾清器；環保局說，空氣濾清器數量充足，籲踴躍參加。

環保局表示，嘉市機車密度全國第2，僅次台北市，目前取得認可的機車排氣檢驗站共45家，每年約檢測10萬輛機車，近10年定檢率始終高居國內第1或2，前年定檢率86.6%，去年疫情嚴峻，但中央延長定檢期限，年底有衝高件數，最後85.98%蟬聯第1。

環保局指出，3月6日上午9點到下午4點，在經國新城升旗台前辦理機車排氣定期檢驗活動，現場完成年度機車排氣定檢，就送精美贈品1份，如果現場檢測不合格，或為合格邊緣車輛，更將免費更換空氣濾清器協助改善。

環保局計算，1個空氣濾清器約250元，目前預算上未限制數量，歡迎踴躍定檢，避免愛車變成烏賊車，落實改善本市空氣品質。