王美惠陣營參選喊「打破家族」 嘉市黨部669字聲明反擊
立委王美惠服務處首席顧問黃敏修今天宣布參選民進黨嘉市黨部主委，喊話打破現任主委、市議員黃露慧的「家族黨部」，對此，黃露慧透過黨部反擊，當主委經由民主程序1票票選出來，每月召開執委會，公開審查財務報表，一切坦蕩，也大力支持黨內同志參選各類公職，沒辦過初選，反批對方是抹黑。
民進黨嘉義市黨部新聞稿今下午發出新聞稿全文如下：
王美惠、黃敏修陣營，為贏得嘉義市黨部主委，不惜引黑道入黨，於去年五月之前大舉招募人頭黨員入黨事件，已重創民進黨創黨以來堅持的清廉反黑形象，如今，「羽翼已豐」、宣布參選，起手式的參選記者會竟然是以派系私利抹黑攻擊本黨同志，實在令人痛心遺憾！
民進黨是個民主政黨，所有黨公職人員，皆由選舉產生，只要資格符合的黨員，人人皆可登記參選！
黃家人擔任主委，也是經由民主程序，由黨員一票一票選出來的，期間也歷經過多次激烈的競爭，才得以當選，包括中常委陳茂松、前國代黃永煌也都曾擔任黨部主委，但過程從未像這次，還未開始競選，對手便滿天攻擊抹黑⋯⋯
市黨部主委黃露慧表示，擔任主委期間，每月召開執委會，公開審查財務報表，並報中央黨部會計部複查審核，一切坦坦蕩蕩、公開透明；為了撙節預算，無給職的主委甚至必須自籌財源貼補黨部財務，且市黨部長期僅聘請2～3位，與黃家無血源關係的專業黨工，來因應所有黨部作業，何來「家族企業、以權謀私」之說？
黃露慧說，擔任主委期間，大力支持黨內同志參選各類公職，從未辦理過初選，就連今年底的市議員選舉，也是採取開放登記提名，並於各類選舉過程中積極輔選，從未缺席，本黨嘉義市相關檯面人士都能證明！
擔任民進黨縣市黨部主委，是出於對黨的忠誠，是一種責任與付出，必須熟稔黨務與輔選工作，黃露慧主委表示，面對即將到來的年底選舉，重點在贏得市長選舉，提升議員席次，才是目前的重中之重與努力的目標，因此市黨部更需要有輔選經驗與能力的人選來主持，因為經驗是無可取代的！期待本黨嘉義市理念相同的黨員同志，共同來守護民進黨創黨以來的精神與價值！
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