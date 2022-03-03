蒜頭糖廠再造步道舖五分車軌道上 居民怒批：破壞景觀

嘉義縣定文化景觀六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕園區，縣府觀光局獲文化部補助，推動「蒜頭糖廠再造歷史現場計畫，施作停車場範圍鋪面及景觀，步道舖在早期的運蔗五分車鐵軌上，遭糖廠宿舍居民痛批破壞文化景觀。

「到底是誰搞的啊？！」居民發現糖廠園區一條條的軌道，是早期運送甘蔗五分車行駛的軌道，有運送甘蔗留下的文史遺跡，如今文觀局為了方便遊客行走，竟在軌道上舖設步道，需要這樣暴力亂搞嗎！糖廠有那麼多條路可以走，可以修，為何偏偏要這樣做，破壞文化景觀，讓人痛心。

文化觀光局說，這項工程是蒜頭糖廠歷史再造現場縫合計畫之一，施工期間從2000年8月31日至今年4月19日，主要施作蒜頭糖廠停車場範圍鋪面及景觀設施，步道是局部工項，目的是銜接停車場、製糖工廠與日式宿舍區，提供遊客林蔭下舒適遊覽動線。

文觀局表示，軌道施作工法是可逆式（可以調整）施作，鐵軌並未拆除，步道是用混凝土磚與碎石方式鋪設在上面，施工前經文化資產專家審查通過。

文化部長李永得去年8月16日由縣長翁章梁陪同，視察蒜頭糖廠再造計畫進度，李永得說，蒜頭糖廠曾是台灣生產量最高糖廠，也是台灣保留最完整製糖設施，包括生產、倉儲、辦公空間、五分車等都完整保留，這都是很重要的文化資產，未來會與縣府配合修繕、保存。