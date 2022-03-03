綠嘉市黨部主委開戰 王美惠顧問宣布參選:打破黃家把持

民進黨地方派系將正面交戰，屬英系的立委王美惠服務處首席顧問黃敏修，今天宣布參選下屆嘉市黨部主委，批評市黨部長年由市議員黃露慧家族把持，卻經營得沉悶，讓政黨票出走，他將打破家族政治、推菁英入黨、邀青年入黨；市議員兼主委黃露慧說，她一定參選連任，份內的事會做好，其餘先了解對方說法再回覆。

據了解，市黨部與王美惠陣營從本屆立委選戰就有齟齬，市黨部去年再指控王美惠灌進人頭黨員、甚至黑道入黨，王美惠陣營否認；黃敏修今解釋，號召不分階級、年齡民眾入黨，卻遭扣帽子，去年1月起陸續招募黨員，4月黨部就不審核，持續極盡刁難。

黃敏修說，民進黨嘉市黨部跟別縣市不同，長年來由黃正男、黃露慧及黃大祐父子女輪流擔任主委，當22年，市黨部視為家族禁臠，形同「黃家企業黨部」，把持所有職務，包括黨部主委、評議委員會召集人，不是「父女」、就是「父子」、「姊弟」，「1家公司的董事長跟監察委員是3等親內」。

黃敏修說，嘉市黨部經營不善，組織薄弱，讓民眾與民主進步黨距離感增加，候選人得票率高、政黨票支持度卻下降，顯示民進黨在嘉市政黨認同度不高，且時代力量、台灣基進等在嘉市開出不錯的票，因民進黨支持者出走，這是不對的。

黃敏修指出提出「3隻箭」，第1要打破家族政治，未來當選後，依黨章行事，讓財務公開透明；第2是推動菁英入黨，組織很多委員會，不排斥任何聲音；第3是黨部年輕化廣邀青年入黨，世代交替，例如林飛帆擔任黨中央副秘書長。

黃敏修今由前市議員江熙哲、王美惠服務處主任徐文志、牧師趙振弍、醫師柳維聰、律師洪千雅宣布參選，戴上挺烏克蘭口罩，共同喊「支持烏克蘭、捍衛民主」、「打破家族黨部、改革勝利」。