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綠嘉市黨部主委開戰 王美惠顧問宣布參選:打破黃家把持

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
立委王美惠服務處首席顧問黃敏修今天宣布參選民進黨嘉市黨部主委。記者林伯驊／攝影
立委王美惠服務處首席顧問黃敏修今天宣布參選民進黨嘉市黨部主委。記者林伯驊／攝影

民進黨地方派系將正面交戰，屬英系的立委王美惠服務處首席顧問黃敏修，今天宣布參選下屆嘉市黨部主委，批評市黨部長年由市議員黃露慧家族把持，卻經營得沉悶，讓政黨票出走，他將打破家族政治、推菁英入黨、邀青年入黨；市議員兼主委黃露慧說，她一定參選連任，份內的事會做好，其餘先了解對方說法再回覆。

據了解，市黨部與王美惠陣營從本屆立委選戰就有齟齬，市黨部去年再指控王美惠灌進人頭黨員、甚至黑道入黨，王美惠陣營否認；黃敏修今解釋，號召不分階級、年齡民眾入黨，卻遭扣帽子，去年1月起陸續招募黨員，4月黨部就不審核，持續極盡刁難。

黃敏修說，民進黨嘉市黨部跟別縣市不同，長年來由黃正男、黃露慧及黃大祐父子女輪流擔任主委，當22年，市黨部視為家族禁臠，形同「黃家企業黨部」，把持所有職務，包括黨部主委、評議委員會召集人，不是「父女」、就是「父子」、「姊弟」，「1家公司的董事長跟監察委員是3等親內」。

黃敏修說，嘉市黨部經營不善，組織薄弱，讓民眾與民主進步黨距離感增加，候選人得票率高、政黨票支持度卻下降，顯示民進黨在嘉市政黨認同度不高，且時代力量、台灣基進等在嘉市開出不錯的票，因民進黨支持者出走，這是不對的。

黃敏修指出提出「3隻箭」，第1要打破家族政治，未來當選後，依黨章行事，讓財務公開透明；第2是推動菁英入黨，組織很多委員會，不排斥任何聲音；第3是黨部年輕化廣邀青年入黨，世代交替，例如林飛帆擔任黨中央副秘書長。

黃敏修今由前市議員江熙哲、王美惠服務處主任徐文志、牧師趙振弍、醫師柳維聰、律師洪千雅宣布參選，戴上挺烏克蘭口罩，共同喊「支持烏克蘭、捍衛民主」、「打破家族黨部、改革勝利」。

徐文志說，黃敏修曾提出文宣「票投陳以真就是支持馬英九」，對選戰造成海嘯般衝擊，黃具有相當創意、執行力。

立委王美惠服務處首席顧問黃敏修（右二）今天宣布參選民進黨嘉市黨部主委。記者林伯驊／攝影
立委王美惠服務處首席顧問黃敏修（右二）今天宣布參選民進黨嘉市黨部主委。記者林伯驊／攝影
立委王美惠服務處首席顧問黃敏修（右二）喊出打破民進黨嘉市黨部長期被把持。記者林伯驊／攝影
立委王美惠服務處首席顧問黃敏修（右二）喊出打破民進黨嘉市黨部長期被把持。記者林伯驊／攝影
立委王美惠服務處首席顧問黃敏修（左三）今天宣布參選民進黨嘉市黨部主委。記者林伯驊／攝影
立委王美惠服務處首席顧問黃敏修（左三）今天宣布參選民進黨嘉市黨部主委。記者林伯驊／攝影

民進黨 烏克蘭 菁英

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