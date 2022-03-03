南科台南園區生產未受影響 高雄園區啟動備援系統

今天上午全台各地多處出現停電狀況，南科台南園區未停電，部分廠商因壓降受影響，目前供電及供水正常，生產暫無影響，高雄園區則有壓降及停電情形，部分廠商啟動備援系統。

南科管理局上午10時許初步統計後發布新聞稿指出，南科台南園區有壓降事故，部分廠商受影響，目前供電及供水正常，生產暫無影響。高雄園區有壓降及停電情形，部分廠商啟動備援用電系統，目前以發電機維持供水，將持續追蹤受影響廠商狀況。

台南市長黃偉哲上午在南化國小接受媒體聯訪時表示，南科台南園區雖有壓降情形，但評估對生產影響不大，市區數起民眾受困電梯事件也已陸續處理，警力、交通警察還有義交也馬上到各大路口指揮交通，市府在9時45分左右成立緊急應變中心，相關局處首長進駐，針對突發狀況即時處理。

黃偉哲表示，希望台電先搶救復電，再找原因，將來須謀求中長期改善之道。