嘉義縣政府勞青處科長辭官選鹿草鄉長 翁章梁鼓勵力挺

嘉義縣政府勞工暨青年發展處青年發展科長嚴珮瑜，元月加入民進黨，上月底辭官投入鹿草鄉長選舉，民進黨鄉長楊秀玉2屆任滿，甫獲民進黨提名連任的縣長翁章梁，臉書表態鼓勵力挺嚴參選，鄉內可見翁章梁與嚴珮瑜合照看板布條。

七年級生嚴珮瑜，高醫大心理系畢業、元智大學領導研究所碩士，公務員高考及格，10年先後任職衛福部嘉義醫院、文化觀光局、議會、過溝國中小、勞青處科長，她是新港鄉人，嫁給鹿草鄉前鄉長、現任工策會總幹事林沐惠兒子，是鹿草媳婦。

嚴珮瑜說，參選除縣長鼓勵，鹿草有馬稠後產業園區開發，她曾任青年發展科長，輔導青年返鄉就業，願以所學專業及公務歷練，協助縣長及鹿草發展工商業，吸引青年返鄉就業定居，帶動繁榮發展。

「青年入陣、鹿草新動力」，翁章梁說，嚴珮瑜向他辭行，決定投入鹿草鄉長選舉。珮瑜是高考及格公務人員，18年前他和珮瑜父親認識，她還很小，後來她考上高考，父親很是高興，客廳還掛朋友送的「嚴珮瑜高中」藏頭詩，儘管珮瑜已嫁到鹿草。

翁說：「我一直希望有年輕人參與公共事務或者從政，珮瑜就是我一直鼓勵她，希望她可以投入這次鹿草鄉長選舉。我看著她長大，一轉眼她已經是二個孩子的母親。