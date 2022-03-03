快訊

甜勾小鮮肉回飯店！ Selina 39字認了：春天來了

興達發電廠傳爆炸？別再亂傳了 高市警消查辦假訊息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣政府勞青處科長辭官選鹿草鄉長 翁章梁鼓勵力挺

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府勞工暨青年發展處青年發展科長嚴珮瑜(左)，元月加入民進黨，上月底辭官投入鹿草鄉長選舉，向縣長翁章梁(右)辭行。記者魯永明／翻攝
嘉義縣政府勞工暨青年發展處青年發展科長嚴珮瑜(左)，元月加入民進黨，上月底辭官投入鹿草鄉長選舉，向縣長翁章梁(右)辭行。記者魯永明／翻攝

嘉義縣政府勞工暨青年發展處青年發展科長嚴珮瑜，元月加入民進黨，上月底辭官投入鹿草鄉長選舉，民進黨鄉長楊秀玉2屆任滿，甫獲民進黨提名連任的縣長翁章梁，臉書表態鼓勵力挺嚴參選，鄉內可見翁章梁與嚴珮瑜合照看板布條。

七年級生嚴珮瑜，高醫大心理系畢業、元智大學領導研究所碩士，公務員高考及格，10年先後任職衛福部嘉義醫院、文化觀光局、議會、過溝國中小、勞青處科長，她是新港鄉人，嫁給鹿草鄉前鄉長、現任工策會總幹事林沐惠兒子，是鹿草媳婦。

嚴珮瑜說，參選除縣長鼓勵，鹿草有馬稠後產業園區開發，她曾任青年發展科長，輔導青年返鄉就業，願以所學專業及公務歷練，協助縣長及鹿草發展工商業，吸引青年返鄉就業定居，帶動繁榮發展。

「青年入陣、鹿草新動力」，翁章梁說，嚴珮瑜向他辭行，決定投入鹿草鄉長選舉。珮瑜是高考及格公務人員，18年前他和珮瑜父親認識，她還很小，後來她考上高考，父親很是高興，客廳還掛朋友送的「嚴珮瑜高中」藏頭詩，儘管珮瑜已嫁到鹿草。

翁說：「我一直希望有年輕人參與公共事務或者從政，珮瑜就是我一直鼓勵她，希望她可以投入這次鹿草鄉長選舉。我看著她長大，一轉眼她已經是二個孩子的母親。

我一直感覺珮瑜素質不錯，後來從事公職她也得到長官賞識。鹿草馬稠後園區目前正在發展中，應該要有一位優秀的人來協助鹿草進步，珮瑜應該是一位合適人選。我告訴珮瑜：你還要接受選民考驗，選舉也是磨練自己很好的機會，從公務人員到政治領導者，還有好多功課要上，努力去向選民爭取服務大家的機會吧！」

嘉義縣政府勞工暨青年發展處青年發展科長嚴珮瑜，上月底辭官投入鹿草鄉長選舉，鄉內可見與縣長翁章梁合照看板布條。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府勞工暨青年發展處青年發展科長嚴珮瑜，上月底辭官投入鹿草鄉長選舉，鄉內可見與縣長翁章梁合照看板布條。記者魯永明／攝影

青年 民進黨

延伸閱讀

挑戰民進黨提名翁章梁連任 國民黨組在野聯盟共推人選

影／黃偉哲擺脫線民案獲徵召 爭取連任議會過半

民進黨提名競選連任 翁章梁PO團結圖卡願捐月薪助烏克蘭

影／黃偉哲中執會說明線民案 爭取通過徵召

相關新聞

季節限定！ 中正大學小葉欖仁黃金雨浪漫來襲

春神來了！嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季10日登場，全台瘋粉嫩櫻花春景，嘉義縣中正大學校園小葉欖仁樹正值落葉時期，整條...

3月7日至10日施工 國道1號北上往台84快速東行匝道封閉

高速公路局南區養護工程分局為辦理路面刨鋪改善作業，訂於3月7日(周一)至3月10(周四)，每日22時至翌日6時，封閉國道...

影／台南東山玉米迷宮挑戰闖關 周六還有市集

台南市東山區公所將一處雜草叢生公有地活化，打造成「玉米迷宮」，透過無人機鳥瞰更具看頭，吸引不少民眾來闖關，藉由遊戲也更深...

嘉義縣政府勞青處科長辭官選鹿草鄉長 翁章梁鼓勵力挺

嘉義縣政府勞工暨青年發展處青年發展科長嚴珮瑜，元月加入民進黨，上月底辭官投入鹿草鄉長選舉，民進黨鄉長楊秀玉2屆任滿，甫獲...

南科新港社大道施工衝擊 警建議改道分流避車陣

自來水公司、內政部營建署為辦理「臺南山上淨水場下游送管線」及「新港社大道與南科連絡道路口轉向工程」，連日來封閉新港社大道...

雲林虎尾建國眷村修繕 打造文創基地

雲林虎尾建國一村園區優化及忠、孝棟眷舍、活動中心修繕工程，昨天由縣長張麗善等人持鏟動土，斥資上億元，預計明年完工啟用，復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。