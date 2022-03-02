快訊

聯合國大會「141贊成 5反對」通過 強力譴責俄侵烏 要求立即撤軍

阿里山生態旅遊協會成立 解說員導覽在地故事

中央社 / 嘉義縣2日電

嘉義林管處委託台灣生態旅遊協會，培育31名住阿里山森林遊樂區的居民成為解說員，今天授證；解說員們則成立「嘉義縣阿里山生態旅遊協會」，將為遊客分享在地故事與深度導覽。

林管處委託台灣生態旅遊協會，辦理「阿里山國家森林遊樂區解說員培力輔導計畫」，由專業師資團隊輔導遊樂區內香林村、中山村與中正村，以及鄰近十字村的居民，成為合格解說員。

林務局嘉義林管處長張岱接受中央社記者訪問表示，為期一年半的解說訓練，共辦理435個小時各式課程、會議、演練，並透過筆試、口試等篩選機制，最終有31名通過「魔鬼訓練」獲得在地社區解說導覽員資格，今天在神木劇場舉辦授證。

另外，31名解說員也借此時機成立「嘉義縣阿里山生態旅遊協會」，提供阿里山的遊客深度導覽，分享與阿里山相關的故事。

張岱說，解說員的組成包括阿里山遊園車司機、退休高中教師、阿里山林業鐵路從業人員、遊樂區內賣店商店店主、農夫、在地居民退休、新住民等。

阿里山生態旅遊協會理事長吳志靖告訴中央社記者，阿里山森林遊樂區面積有1400多公頃，很多遊客都是一日遊或只過一夜，難以深度瞭解阿里山。

吳志靖表示，土生土長的在地居民，經過阿里山人文歷史、天文氣象、動植物自然生態與林業鐵路等培訓，除讓在地人更了解家鄉，也能為遊客做深度導覽。

阿里山 生態旅遊 嘉義

延伸閱讀

培訓在地居民成導覽員 阿里山生態旅遊協會成立

阿里山吹文青風 轉運站「森，2488品牌概念館」今開幕

阿里山森林品牌概念店開幕 展出250種手作公仔

雷神索爾在阿里山！ 嘉義市閃電密度連4年奪冠

相關新聞

台南中正路綠促更名 藍批擾民

民進黨台南湧言會日前建議將中正路東側更名為湯德章紀念大道，以落實轉型正義，引起討論，國民黨市議員蔡育輝及參選人姚正玉指出...

台南永康深夜停電住戶錯愕 台電：逾6千戶搶修中

台南市永康區復國路附近2日深夜11點13分許突然停電，由於事出突然，許多住戶摸黑相當錯愕，目前已陸續恢復供電中。有民眾表...

台南地下道1周磁磚剝落3次 議員現勘促修繕

台南南區華南地下道建造已逾40年，面層已嚴重老化、龜裂受損，加上近日天氣變化大，導致地下汽車道磁磚剝落，影響到行車安全。...

台南中正路更名「湯德章大道」？ 藍批：製造市民困擾

民進黨議員參選人建議將台南市中正路東側更名為湯德章紀念大道，以落實轉型正義。國民黨市議員蔡育輝及參選人姚正玉均指出，民進...

南漂到台南 招商投資逾1.8兆元 成長率六都第二

據財政部公布2021年各縣市營利事業銷售額統計，註冊在台南市的營利事業總計達15.5萬家，整體銷售總為2.7兆元，較前年...

「捐熱血 郵愛心」 嘉義郵局挽袖解血荒

受到疫情影響，捐血人數大幅銳減，對血庫存量造成衝擊，嘉義郵局協助紓解國內血荒，今天在嘉義市垂楊捐血室舉辦「郵情長存 郵愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。