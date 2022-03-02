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南科聯外道路施工致塞車 南市府會勘促改善

中央社 / 台南2日電

南科台南園區周邊的新港社大道、南科聯絡道昨天因自來水管線與道路工程同時施工，出現尖峰時段嚴重塞車狀況，台南市政府今天邀集相關單位人員會勘，加強調撥車道及交通疏導。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，由內政部營建署南區工程處辦理的「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」，目前進行第一階段施工；另外，自來水公司原計畫2月底於新港社大道與南科聯絡道叉路口進行「台南山上淨水場下游送水管線工程」，因工程延後，兩項工程同時進行。

台南市工務局指出，因施工地點僅開放1車道供汽、機通行，造成昨天新港社大道、南科聯絡道通勤尖峰時間嚴重塞車，台南市長黃偉哲相當重視此事，指示工務局邀集相關單位人員會勘，尋求改善方法。

台南市工務局指出，經市府輔導，自來水公司昨天下午己進行處理改善，除調撥對向1車道提供通行，加上安排義交指揮交通，今天壅塞情形已明顯改善。

台南市工務局指出，今天會勘的決議包括新市區富強路往北速邁樂加油站共3處道路挖掘，於明天中午前完成臨鋪，並撤離臨時交維設施，施工期間需按核定的交維計畫執行，必要時加派義交指揮交通，鄰近工程單位加強橫向協調，避免同時施工。

台南 南科 車道

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