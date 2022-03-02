培訓在地居民成導覽員 阿里山生態旅遊協會成立

嘉義林區管理處輔導阿里山社區在地居民作導覽解說員，歷經2年培訓期今授證，在林務局長林華慶和嘉義林管處長張岱見證下，也宣告阿里山生態旅遊協會正式成立，協會也和阿里山賓館簽備忘錄，串連阿里山資源，期成國內生態旅遊典範。

嘉義林管處2020年起招募阿里山在地居民參與培訓計畫，課程內容包含阿里山人文歷史、天文氣象、動植物自然生態與林業鐵路等方面，31位學員包括老中青3代，利用夜間上課進修並通過考核，由在地人說在地故事，讓阿里山百年記憶繼續傳承。

嘉義縣阿里山生態旅遊協會理事長吳志靖說，協會成員多為阿里山土生土長的小孩，大多為林業從業人員後代，導覽內容和精彩度非比尋常未來希望串聯林管處、阿管處或嘉義縣府等單位資源，讓遊客體驗不一樣的阿里山之旅，打造國內生態旅遊典範。

阿里山生態旅遊協會此次也和阿里山賓館簽署備忘錄，吳志靖說，阿賓遊客數多，導覽需求量大，來往旅客可以透過單一窗口聯繫申請。阿里山賓館執行副總黃美玲說，此次合作期提升旅客服務品質，讓遊客除用餐和住宿外，更瞭解阿里山地區人文生態。

阿里山國家森林遊樂區是林務局18個遊樂區內，唯一有聚落存在的，林華慶說，阿里山百年前開始伐木遂有聚落產生，過去林務局跟在地居民沒有太深互動，但近年希望扭轉這種疏離關係，把這些聚落當作遊樂區內的資產和特色。