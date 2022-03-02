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新港社大道、南科聯絡道交通亂挨轟 南市府：已改善

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南科新港社大道、南科聯絡道路口因施工昨交通大打結，今已明顯改善。圖／台南市政府工務局提供
南科新港社大道、南科聯絡道路口因施工昨交通大打結，今已明顯改善。圖／台南市政府工務局提供

通往南科要道的新港社大道因道路高架化工程及自來水管線施工，昨上班尖峰時僅能單線通行，交通嚴重回堵用路人炸鍋痛批，南市府工務局說，今早邀自來水南工處、營建署南工處及新市區公所查看，並現場調撥對向車道供車輛通往南科車流及義交指揮交通狀已明顯改善。

工務局一行人勘查結果，做出三項決議：

1.新市區富強路往北速邁樂加油站共三處道路挖掘，請於3日中午前復舊臨鋪完成，並撤離臨時交維設施，及注意臨鋪品質。

2. 施工期間請確按核定交維計畫執行，上午9點至下午4點施工期間必要時加派義交指揮交通。

3.工區施工期間，請確實作好鄰近工程單位横向協調連繫，避免同時施工及交維，造成上下班尖峰時段交通壅塞。

工務局表示，由內政部營建署南區工程處辦理的「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」，目前進行第一階段施工；另外，自來水公司原本計畫上月26至28日2於新港社大道與南科聯絡道叉路口進行「台南山上淨水場下游送水管線工程(五)」，因施工開挖中遇兩處排水箱涵等管障，導致工程延後；兩項工程同時封閉車道僅開放一車道供汽、機通行，造成尖峰時間嚴重塞車，招致民怨。

經市府輔導，自來水公司昨下午進行處理改善；工務局等相關單位今早前往看現場交通疏導狀況，因已調撥對向一車道提供通行，加上安排義交指揮交通，車潮已減少壅塞。

南科 車道 加油站

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