新港社大道、南科聯絡道交通亂挨轟 南市府：已改善

通往南科要道的新港社大道因道路高架化工程及自來水管線施工，昨上班尖峰時僅能單線通行，交通嚴重回堵用路人炸鍋痛批，南市府工務局說，今早邀自來水南工處、營建署南工處及新市區公所查看，並現場調撥對向車道供車輛通往南科車流及義交指揮交通狀已明顯改善。

工務局一行人勘查結果，做出三項決議：

工務局表示，由內政部營建署南區工程處辦理的「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」，目前進行第一階段施工；另外，自來水公司原本計畫上月26至28日2於新港社大道與南科聯絡道叉路口進行「台南山上淨水場下游送水管線工程(五)」，因施工開挖中遇兩處排水箱涵等管障，導致工程延後；兩項工程同時封閉車道僅開放一車道供汽、機通行，造成尖峰時間嚴重塞車，招致民怨。

經市府輔導，自來水公司昨下午進行處理改善；工務局等相關單位今早前往看現場交通疏導狀況，因已調撥對向一車道提供通行，加上安排義交指揮交通，車潮已減少壅塞。