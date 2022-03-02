創新高 南科去年營業額破兆從業人口逾8萬4千

科技部南科管理局今天發布去年南科園區營業額，達1兆948.84億元，也是成立26年來首度破兆，成長率達29.15%，截至去年底南科就業人數已突破8萬4千人，較前年底一口氣增加逾4000人。

南科管理局說，在產業群聚磁吸蝴蝶效應帶動下，持續吸引了上下游國際大廠踴躍投資，積體電路產業因受惠全球半導體供不應求情勢及漲價效應，先進製程及成熟製程皆需求強勁，包含5G手機晶片、HPC處理器、Arm架構處理器，以及車用、手機等眾多終端產品的半導體含量大增下，量產規模持續擴大，半導體產業產值高速起飛，營收達7556.52億元，較去年同期成長38.25%。

而光電產業受惠電視、IT面板需求熱絡，以及廠商持續開發車用、醫用面板等高值化新應用，提升了產業營收及營利表現，營收達2493.28億元，成長達17.45%；精密機械產業在疫情控制後，不僅營收全面翻紅，並創歷史新高，營業額達481.10億元，較去年同期成長24.67%；通訊產業也在5G科技世代發展以及手機、物聯網及低軌衛星相關需求帶動下，營業額為166.40億元，較去年同期成長30.73%。

南科管理局說，2021年有效核准廠商254家，新引進20家廠商（積體電路4家、光電2家、精密機械6家、生物技術5家、通訊1家、電腦周邊1家及其他科學事業1家），新引進廠商投資金額75.5億元。展望未來，南科將邁入高營收、高成長黃金期。