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台南中正路更名「湯德章大道」？ 藍批：製造市民困擾
民進黨議員參選人建議將台南市中正路東側更名為湯德章紀念大道，以落實轉型正義。國民黨市議員蔡育輝及參選人姚正玉均指出，民進黨一邊高呼同島一命、卻一邊藉轉型正義之名撕裂人民情感，轉型正義已淪為民進黨政治人物的口號，若還要以道路更名做為手段，只是帶來市民的困擾與不便而已。
蔡育輝表示，75年來台灣人民一直為撫平228事件帶來的歷史創傷而努力，不過，全面執政的民進黨卻一直藉著歷史傷痛來分化台灣人民，利用228事件一再抹黑國民黨、無視國民黨建設台灣的貢獻，根本是另一種的轉型不正義。
蔡育輝說，民進黨議員參選人推動將中正路改名湯德章大道， 表面上的落實轉型正義，但實際是凸顯歷史傷痛，與正義無干，先前獨派人士將湯德章紀念公園內中華民國創建者孫文銅像拉倒，公園內獨留湯德章銅像，難道就是正義嗎？
蔡育輝認為，民進黨政府推動的轉型正義是選擇性的正義、是鬥爭國民黨的假正義，善良的台灣人民不應該被利用和欺騙。
蔡育輝指出，228的加害者幾乎都已經作古不在，民進黨還口口聲聲在找「元凶」，根本是製造仇恨、不肯罷休。在這個動盪的年代，台灣人當務之急是團結同心，如果執政黨的團結背後是對在野黨的清算、是鬥爭，台灣將永無寧日。 蔡育輝強調，道路更名事關重大，更名若只是為謀求政治利益，實在大可不必。
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