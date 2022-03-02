阿里山森林品牌概念店開幕 展出250種手作公仔

嘉義林管處今天發表創立台灣第1個森林品牌「森．2488」，並在阿里山入口轉運站設概念店，透過展出250種手作阿里山意象木製公仔，讓遊客了解阿里山豐富的自然與人文底蘊。

林務局嘉義林區管理處與品牌設計公司合作創立「森．2488」，今天上午在阿里山國家森林遊樂區發表，設在阿里山入口轉運站的「森．2488品牌概念店」同時開幕，農委會林務局長林華慶、嘉義林管處長張岱等人與會。

張岱接受媒體聯訪表示，概念店內陳列舊時代伐木器具及「森．2488」文創商品，並展出250種手作阿里山動物、植物、職人及景色意象木製公仔，透過藝術創作讓遊客了解阿里山豐富自然與人文底蘊。

另外，在阿里山姊妹潭步道也新設「林業文化裝置藝術」，共有「調查、伐木、造材、集材、運材、貯木」6個主題，結合文字說明呈現遊人對林業歷史的想像，向阿里山伐木時代致敬。

張岱指出，林業文化裝置藝術和手作公仔是邀請留學日本的楊運臻等藝術家，採用去年阿里山森林生產的柳杉原木製作。