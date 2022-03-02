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社團出資百餘萬 購3千多箱茂谷柑嘉惠雲林學生

中央社 / 雲林縣2日電

台灣雲林之友會響應政府輔導措施，出資新台幣150萬元，採購3750箱茂谷柑，今贈送雲林縣187所學校。果農樂開懷地說，政府多元措施讓茂谷柑價格上漲，嘉惠雲林學子和農民

農糧署今天在雲林縣荷苞果菜生產合作社辦理「感謝台灣雲林之友會關懷在地 嘉惠雲林農民及學子記者會」，農糧署長胡忠一和民進黨立委劉建國等人當見證人，台灣雲林之友會創會理事長沈金柱將茂谷柑送給學校代表。

胡忠一今天接受媒體聯訪時指出，今年茂谷柑耕種面積為1850公頃、產量3萬2858公噸，面積比去年多了2%，由於去年氣候異常造成茂谷柑小果、賣相不佳。

胡忠一表示，今年初因遭逢幾波低溫侵襲，造成古坑及斗六地區茂谷柑熟成速度減緩，約有3成的茂谷柑未能趕上春節前的銷售旺季，政府因此提出外銷、內銷及加工等三項多元措施，以確保農民收益。

台灣雲林之友會聽聞農民有需求，出資新台幣150萬元挺在地農產，讓雲林的學子都可以吃到營養豐富的茂谷柑，不但充分感受善心義舉，更可以體會「食在地、享當季」食農教育意涵。

農糧署進一步說明，此次採購3750箱總計4萬5000公斤的茂谷柑，贈予雲林縣內國中及國小學生，當作營養午餐水果，預計共187所學校、5萬3184人受惠。

果農鄭連松說，感謝政府提出相關措施協助行銷，拍賣市場的價格也成長2成。

雲林 農民 胡忠一

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