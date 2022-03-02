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「捐熱血 郵愛心」 嘉義郵局挽袖解血荒
受到疫情影響，捐血人數大幅銳減，對血庫存量造成衝擊，嘉義郵局協助紓解國內血荒，今天在嘉義市垂楊捐血室舉辦「郵情長存 郵愛最美—捐熱血 郵愛心」公益活動，邀請民眾捐熱血獻愛心。嘉義郵局局長陳麗美說，帶領同仁響應捐血，希望能發揮拋磚引玉效果。捐血中心表示，嘉南地區庫存量僅存4.7天，距離捐血中心常備庫存還有3500袋缺口。
局長陳麗美於上午10時率嘉義郵局各單位同仁30多人到嘉義市垂楊捐血室響應捐血活動，不少民眾也踴躍挽袖捐血助人，實現「捐血一袋；救人一命」公益理念。
嘉義郵局每年都會與捐血中心合作，一同舉辦「捐熱血 郵愛心」活動，今年活動期間民眾每捐血250毫升，即贈送50元商品卡及波波鴿百寶袋；為鼓勵同仁挽袖捐血，更針對郵政員工捐血加碼贈送不鏽鋼保溫杯。局長陳麗美表示，期能藉由本次活動拋磚引玉，帶動社會大眾一起捐血獻愛心，助人又利己，為社會公益盡一份心力。
洪姓民眾響應捐血表示，已持續捐血20多年，每次捐血500毫升。
嘉義市垂楊捐血室表示，嘉南地區每日約需900袋(每袋250毫升)的醫療用血，台南捐血中心今日一早的庫存量僅存4.7天，距離捐血中心正常8~10天的常備庫存還有3500袋的缺口。
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